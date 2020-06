Inès Loucif (Koh Lanta) : sa réaction en live en apprenant sa qualification pour les poteaux !

Inès Loucif (Koh Lanta) : un parcours exceptionnel semé d’embuches !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la candidate de Koh Lanta n’a pas eu un parcours des plus faciles. En effet, c’est parfois à se demander où trouve-t-elle autant d’énergie dans le jeu de téléréalité pour avoir su aller aussi loin, face à d’autres candidats très forts également comme Claude ou Naoil, qui sont les autres grands finalistes de l’émission de téléréalité Koh Lanta.

Mais Inès Loucif a su montrer avec beaucoup de brio à tous ses détracteurs qu’elle était bel et bien faite pour ce jeu et qu’elle était déterminée à gagner ! Dans la vie, on sait que la jeune femme fait également beaucoup d’efforts et ne se laisse pas aller ! On peut notamment suivre son quotidien sur Instagram qui est vraiment exemplaire. Et pour cause, la jeune femme dort très peu et semble être très active dans la vie. Alors qu’elle est aide soignante, on imagine que la gestion de la crise sanitaire du coronavirus qui fait encore des victimes dans le pays est parfois difficile à gérer, mais Inès se montre toujours très forte, bien qu’elle n’hésite pas à passer des coups de gueule quand il le faut !

En effet, on a pu la voir s’exprimer concernant le manque de matériel auprès du gouvernement d’Emmanuel Macron, mais plus récemment, après une garde de nuit qui a dû être difficile, la jeune femme s’est confiée sur ses conditions de travail. Et cette fois, elle ne s’en est pas prise au gouvernement mais à certaines aides soignantes qui ne seraient là selon elle que pour gagner de l’argent, sans se préoccuper le moins du monde des malades.

Une déclaration choc qui en a fait réagir certains, néanmoins la candidate et finaliste de Koh Lanta a précisé qu’elle ne comptait absolument pas en faire une généralité et qu’il ne fallait pas que les aides soignantes prennent sa remarque pour elles si elles ne se sentaient pas concernées ! Mais hier soir, alors que le suspens battait son plein sur “L’île des héros” de Koh Lanta, on a pu voir la jeune femme exceller dans l’épreuve de l’orientation…

On imagine que la jeune femme a dû être très heureuse de faire partie des finalistes de Koh Lanta, alors que le quotidien d’aide soignante doit être particulièrement difficile en ce moment. Et pour cela, la jeune candidate de Koh Lanta a choisi de mettre les petits plats dans les grands, c’est le moins que l’on puisse dire puisqu’elle a en effet fait appel à un traiteur.

On a donc pu la voir dès le matin partager sur sa story Instagram suivie par plusieurs milliers de fans sa préparation à la soirée de ce soir. Bien qu’elle n’ait rien dévoilé plus tôt à ses abonnés, on imaginait bien que si elle avait fait appel à un traiteur comme elle l’annonçait dans sa story, c’était sans doute pour fêter une victoire ! Et c’est donc hier soir sur TF1 que l’on a pu avoir la réponse, où elle a confirmé sa place de grande aventurière de Koh Lanta avec Claude et Naoil.

Sur sa story Instagram, on a donc pu la voir savourer littéralement sa victoire, en ayant fait appel à un traiteur et en partageant sa victoire avec de la famille ou des amis comme en témoigne sa story. C’est bien simple, elle admet qu’elle n’en revient toujours pas de faire les poteaux de Koh Lanta, tant attendu par les téléspectateurs et les candidats. Est-ce que la candidate sera bien au rendez-vous la semaine prochaine ? Va-t-elle gagner face à Claude et Naoil face à l’épreuve redoutable des poteaux de Koh Lanta ? Nous ne le saurons que la semaine prochaine, car d’ici là tout peut arriver dans Koh Lanta, comme les téléspectateurs de l’émission le savent bien…