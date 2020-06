Inès Loucif (Koh Lanta) photos : chemise ouverte dans les coulisses de la finale, ses fans ont chaud en voyant sa story sur Instagram !

Inès Loucif (Koh Lanta) : en finale de Koh Lanta, découvrez sa tenue !

C’est donc hier soir que s’est déroulé la finale de Koh Lanta qui a une nouvelle fois été un véritable succès pour TF1 cette année. On a donc pu découvrir les 3 finalistes Inès, Claude, et Naoïl en direct sur le plateau de Koh Lanta avec Denis Brogniart, juste après la fameuse épreuve des poteaux qui a encore une fois tenue toutes ses promesses.

En effet, comme à chaque saison, cette épreuve est très attendue et le moins que l’on puisse dire c’est que cette fois encore les téléspectateurs de Koh Lanta ont été servi ! Mais par la suite, on a pu retrouver tous les candidats de la saison de Koh Lanta en plateau sur TF1 avec Denis Brogniart, et on peut dire que la tenue d’Inès Loucif n’a pas tardé à faire réagir !

En effet, sa tenue était très attendue, car il faut bien avouer qu’elle a fait sensation sur les réseaux sociaux pendant toute cette saison incroyable de Koh Lanta ! On ne compte plus les photos de la jeune candidate en maillot de bain, que ce soit avec un décolleté plongeant ou non.

Il faut dire que la jeune candidate de Koh Lanta sait se mettre en valeur, mais elle n’a pas besoin d’être en maillot de bain pour cela et elle a tenu à le prouver une nouvelle fois hier soir dans Koh Lanta pour la grande finale, où elle était face à Claude et Naoïl pour la grande finale de Koh Lanta ! Et on peut dire que sa tenue a fait réagir de nombreux internautes, la candidate l’a d’ailleurs montré pendant la soirée où elle a partagé des photos de commentaires qu’elle recevait en plein direct ! Mais comment les internautes ont-ils réagi en voyant sa tenue ? A-t-elle eu le droit à un flot de critiques négatives ou positives ? Et bien toutes les réponses ont été révélées dans sa story sur Instagram hier soir où on a pu tout voir !

Inès Loucif (Koh Lanta) : elle déboutonne sa chemise sur sa story sur Instagram, les fans deviennent dingues !

On a donc pu découvrir tous les détails de la tenue d’Inès de Koh Lanta sur sa story Instagram : elle portait donc un ensemble tailleur de la marque Not Your Girl, une petite ceinture de la marque Jacquemus, et de superbes talons de la marque Pretty Little Thing. Mais ce qui a rendu fou les internautes hier soir, c’est sa story où la candidate a ouvert sa chemise…

En effet, il faut dire que même si de nombreuses femmes semblent l’avoir sollicité pour avoir tous les détails sur sa tenue de Koh Lanta, certains hommes quant à eux ont réagi sur les réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook où ils ont été nombreux à évoquer la tenue d’Inès Loucif dans sa story Instagram, où ils n’en reviennent toujours pas ! Mais on imagine que les hommes vont devoir prendre leur mal en patience, car s’ils attendaient qu’Inès Loucif retire sa chemise et laisse complètement entrevoir son petit haut, ils auront dû attendre toute la soirée. Ceci étant dit, la jeune femme est sublime et de nombreux internautes lui ont bien fait remarqué.

On imagine que c’est un lot de consolation qui doit rassurer la jeune candidate de Koh Lanta, qui même si elle n’a pas gagné face à Claude et Naoïl peut récolter de nombreux témoignages positifs très reconnaissants à son égard. Il faut dire que la jeune candidate de Koh Lanta a réalisé à un parcours tout à fait exceptionnel auprès des autres aventuriers et n’a pas à rougir de son parcours. En revanche, on peut tout à fait comprendre sa déception quand au fait de ne pas avoir gagné la compétition acharnée cette année.