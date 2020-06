Inès Loucif (Koh Lanta): découvrez sa préparation physique pour Koh Lanta !

Inès Loucif (Koh Lanta) : elle n’en revient toujours pas d’être arrivée à l’épreuve d’orientation !

C’était une occasion inespérée pour la jeune femme : alors qu’elle travaille actuellement en tant qu’aide-soignante, elle a eu la chance de participer à cette saison exceptionnelle de Koh Lanta, et d’arriver aux portes de la finale ! Pourtant, le moins que l’on puisse dire c’est que ce n’était pas si simple d’en arriver là pour Inès Loucif, alors que de nombreux candidats comme Teheiura ont déjà démontré leur force dans le jeu de téléréalité animé par Denis Brogniart. Pour autant, Inès a su montré qu’elle avait bien sa place dans Koh Lanta et a su tirer son épingle du jeu avec sa participation brillante jusque là !

En effet, l’épisode que l’on pourra voir ce soir risque d’être exceptionnel ! Les candidats vont être confrontés à la fameuse épreuve d’orientation qui est redoutée par les candidats, et plus particulièrement par celles et ceux qui sont assez peu à l’aise avec les repères géographiques. On devrait donc retrouver ce soir Inès de Koh Lanta dans l’épreuve d’orientation de Koh Lanta, qui pourra lui permettre d’accéder à la grande finale de Koh Lanta ! Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Inès Loucif a hâte de voir les téléspectateurs découvrir sa prestation dans Koh Lanta. Elle a en effet partagé dans sa story Instagram diffusée il y a quelques heures à peine sa joie de participer à cette émission qui fait fureur actuellement en termes d’audiences.

En effet, elle ne semble toujours pas réaliser qu’elle est bel et bien aux portes de la finale et qu’elle pourrait gagner le jeu ! Faut-il y voir un signe quant à sa réussite ou son échec sur le parcours d’orientation ? Pour l’instant, nous n’avons aucun indice sur les finalistes, mais on devrait avoir les réponses très prochainement…

Nous avons pu découvrir en exclusivité comment Inès Loucif comptait passer la soirée de ce soir à l’occasion du parcours d’orientation auquel devront faire face les 5 candidats de Koh Lanta ce soir. Et la journée d’Inès Loucif commence très tôt ! Bien qu’elle soit en train de travailler en tant qu’aide-soignante actuellement et qu’elle pourrait avoir un planning très chargé, elle arrive néanmoins à trouver le temps pour regarder sa participation à Koh Lanta et se préparer psychologiquement !

Ce matin, dès 7 heures du matin, elle a donc partagé son programme de la journée, alors qu’elle était en train de revenir de sa garde de nuit. D’ailleurs, la candidate de Koh Lanta a fait polémique en prenant la parole sur une garde de nuit qui ne se serait pas très bien passer.

Mais Inès a décidé de voir les choses en grand aujourd’hui, puisqu’après ces rendez-vous avec son plombier et chez le coiffeur, la candidate de Koh Lanta a décidé de faire appel à un traiteur pour la soirée : va-t-elle choisir de passer la soirée avec sa famille ou ses amis ? La candidate ne l’a pour le moment pas préciser, mais elle partagera peut être d’autres photos ou vidéos de sa soirée… D’ailleurs, certains téléspectateurs se sont sans aucun doute demander pourquoi Inès avait voulu préparer une grande soirée pour cette soirée d’orientation : est-ce un moyen pour elle de fêter sa participation à la finale de Koh Lanta ? Ou est-ce une simple occasion pour elle de célébrer une nouvelle émission de Koh Lanta avec sa famille ou ses amis ?

Nous le découvrirons peut être dans les prochaines heures qui pourraient le réveler. On imagine également que les autres candidats doivent se préparer à la soirée exceptionnelle de ce soir, on a d’ailleurs pu voir une autre candidate, Charlotte, se préparer pour la finale de Koh Lanta qui aura bel et bien lui la semaine prochaine sur TF1 : les deux femmes seront-elles au rendez-vous ?