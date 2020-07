Inès Loucif – Une photo fuite et laisse les fans de Koh Lanta sous le choc !

Inès Loucif peut se venter d’un superbe parcours car elle fait partie des 7 derniers aventuriers encore dans la course pour gagner Koh-Lanta.

La semaine dernière, elle a pu profiter d’un confort très réconfortant aux côtés de Naoil, sa coéquipière et amie sur l’île.

Boostée à bloc, elle est bien décidée à en découdre pour l’épisode de ce soir.

Va-t-elle se qualifier ? Verdict dans l’épisode Koh-Lanta de ce soir !

En raison de ses alliances et de ses actions, Inès est malheureusement sur les réseaux sociaux. En effet, le Grand Public ne l’apprécie pas fortement et elle a reçu des menaces un peu de partout sur la toile. Elle a directement poussé un coup de gueule pour expliquer aux gens que cette situation était inadmissible et qu’il ne s’agissait que d’un jeu.

Inès (Koh-Lanta) fait tourner les têtes avec ses images provocatrices

Elle est également connue en raison de son physique. Les internautes l’ont tout de suite remarquée lors d’une épreuve.

Remonté suite à un parcours sportif, il avait dévoilé ses courbes. Directement, les fans de l’émission se sont enflammés sur les réseaux sociaux.

Souhaitant remettre les pendules à l’heure, la belle candidature s’est moquée des réactions qu’elle juge trop énorme par rapport à la réalité.

« Par contre il faut se détendre c’est une paire les gars on va redescendre et on va se calmer, j’ai l’impression qu’il n’y a que moi qui ai une paire. Il y en a qui vont me dire oui mais il n’y a que toi qui la montre. Bah ma foi je fais ce que je veux c’est le mien, non ? » avait-elle déclaré, agacée.

La belle infirmière a donné par la suite une interview au magazine Femme actuelle où elle s’est exprimée à ce sujet. Elle a affirmé ne pas avoir fait Koh-Lanta pour montrer son corps mais bien pour vivre l’aventure dont elle rêve depuis petite.

Inès (Koh-Lanta) : elle se met en avant sur Instagram

Inès n’était pas la plus préparée à l’aventure mais elle a pu vivre ce qu’elle voulait : le dépassement de soi. Elle ne cache rien à sa famille et a d’ailleurs eu ses proches ainsi que sa grand-mère. Quand elle leur a demandé ce qu’ils en pensaient, les membres de sa famille ont été très étonnés par la vive réaction d’Internet alors qu’il n’y avait rien de choquant.

Bien que la réaction des fans de Koh-Lanta soit bien trop exagérée devant la scène, on peut comprendre que son physique fasse parler.

D’ailleurs, elle n’hésite pas à poster des photos très belles d’elle-même sur Instagram, comme celle où elle est en maillot de bain. Très bronzée, Inès prend la pose sur un rocher au bord de la mer.

Inès (Koh-Lanta) : elle nous fait tourner la tête en dévoilant tout ! La photo où on la voit entièrement…

Ce genre de photos n’est pas rare sur son compte Instagram car, aujourd’hui, la jeune femme assume totalement. Il y a quelques années, ce n’était pas le cas car elle n’aimait pas son corps.

Pour remédier à ça, Inès a pris la décision de se sculpter et d’aller à la salle de sport tous les jours. En plus de ça, elle est devenue mannequin car les images retouchées lui plaisaient énormément.

En contact avec une créatrice de vêtements de nuit puis ensuite égérie d’une marque de dessous très connue, la belle brune a fait des photos plus que osées.

En effet, elle a posé dans son plus simple appareil, en enlevant le haut et le bas… on voit complètement tout sans aucun filtre !

Si les gens étaient choqués de son bikini sur Koh-Lanta, on n’imagine même pas leur réaction face à ces clichés où elle se dévoile entièrement sans rien cacher ! Ses admirateurs seront ravis de voir ces clichés pour le moins très évocateurs car il n’y a rien à deviner tant elle montre tout.

Souriante et un brin provocatrice, la jeune femme peut se venter d’avoir un corps somptueux. Les photos sont toutes plus belles les unes que les autres. Attention, Inès a fait monter la température d’un coup et il y en a bien quelques-uns qui vont saigner du nez…

Vous ne connaissiez sans doute pas Inès Loucif sous cet angle, mais elle prouve qu’elle a finalement plus d’une corde à son arc et elle est capable de jongler avec plusieurs secteurs. Les rumeurs annoncent même une participation à une émission de télé-réalité. Affaire à suivre !