Inès Loucif : en maillot de bain blanc ! Elle en met plein la vue à ses fans ! C’est vraiment magnifique !

Inès Loucif a été au coeur de l’actualité dès le premier épisode de Koh Lanta puisque la jeune femme avait enfilé un petit maillot de bain.

Cette fois, celui présenté sur son compte Instagram est très sympathique et comme les vacances d’été seront à l’ordre du jour en France, vous pourriez l’acheter.

En effet, avec un bronzage assez sympathique, le rendu sera clairement intéressant. Généralement, les candidats ou encore les personnalités sont des sources d’inspiration pour les internautes.

Un maillot de bain rouge et blanc pour Inès Loucif

Les téléspectateurs seront nombreux vendredi prochain devant TF1 pour découvrir le nouvel épisode de Koh Lanta et c’est un véritable choc qui s’annonce. Inès Loucif sera confrontée à Claude qui est décrit comme le chouchou des Français, mais également Naoil. Les deux jeunes femmes ont pu confier leur destin aux mains de la chance puisqu’elles étaient en réalité très mal parties par rapport à d’autres. Inès Loucif réussit à trouver le poignard alors qu’elle cherche la balise et Naoil avait perdu sa boussole, ce qui rendait les recherches très difficiles. Les deux candidates ont prouvé que la réussite tient parfois à un petit fil.

En ce qui concerne le maillot de bain d’Inès Loucif, il s’agit d’une version avec deux pièces .

. Vous avez donc une teinte très réjouissante pour les vacances d’été, le maillot est rouge que ce soit pour le haut et le bas.

Les petits carreaux blancs sont aussi sympathiques, vous aurez alors en rendu vichy.

Les femmes accordent souvent une vraie importance à l’achat de ce maillot de bain puisqu’il sera au centre de toutes les attentions pendant les vacances.

Inès Loucif est la reine des tenues réjouissantes

Outre le maillot de bain, vous avez sans doute pu constater que la jeune femme réussit à trouver des tenues assez intéressantes. Ce fut le cas pour ce top brillant qui sera parfait pour vos soirées estivales. Vous avez une version courte et de petites brides, il sera aussi parfait pour dévoiler votre bronzage. Vous pourrez le porter comme Inès Loucif avec un bas en jean. Un autre maillot de bain a été présenté par la candidate via des photos postées sur son compte Instagram. Elle n’a pas la volonté de faire la promotion d’une marque, elle souhaite seulement partager des clichés puisque cela permet de divertir la communauté et de resserrer les liens.

Vous avez donc une version deux-pièces également très colorée, mais il est tout à fait différent du premier avec un rendu un peu plus minimaliste pour le haut. Vous avez désormais plusieurs propositions pour vos vacances d’été et n’oubliez pas de regarder la finale de Koh Lanta ce vendredi, nous vous proposerons notamment un Live !