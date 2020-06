Inès Loucif débarque chez les influenceurs ? Elle partage les codes sur Instagram

Inès Loucif a pu décrocher l’avant-dernière place lors de la finale de Koh Lanta, elle a donc une notoriété très importante qu’elle tente d’utiliser à bon escient. Lorsque vous suivez des adeptes du Web comme Jessica Thivenin ou encore Thomas Vargara et sa femme Nabilla ou le frère de cette dernière, vous avez toujours des codes. Il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un vrai travail puisqu’il faut des partenariats avec des enseignes et une société a même vu le jour pour négocier les contrats.

Inès Loucif dévoile un code promo pour une marque

Il faut noter que le parcours d’Inès Loucif est incroyable avec notamment une place en finale alors que Claude a été troisième de l’aventure. Elle ne gagne pas Koh Lanta, mais elle est tout de même très heureuse de son parcours et elle a également une belle communauté qui ne cesse de la suivre. Finalement, elle a la possibilité de combler tous ses fans grâce à des partenariats avec les marques. Comme les influenceurs, Inès Loucif vous propose des codes.

Le fonctionnement est souvent très simple, il faut négocier des contrats pour collaborer avec les marques .

. Les enseignes s’arrachent ces adeptes du Web qui maîtrisent à la perfection Instagram.

Ils ont des communautés conséquentes et finalement les retombées médiatiques sont beaucoup plus fortes pour ces enseignes.

Il faut toutefois payer généralement un prix relativement conséquent, il est souvent fixé en fonction de la notoriété.

Magali Berdah est d’ailleurs une spécialiste de la question et grâce à son entreprise, elle peut forcément orienter les candidats de la télé-réalité dans la bonne direction. Cela leur permet aussi d’éviter les erreurs. Impossible de savoir si Inès Loucif collabore avec cette entreprise, mais elle découvre apparemment les joies de l’influence comme le montre la capture de l’une de ses stories.

Inès Loucif est aussi une adepte de la mode

Comme vous avez pu le voir notamment lors du Prime de Koh Lanta pour la finale, la jeune femme avait choisi un tailleur short très réjouissant et la marque a rapidement été appréciée par les internautes. Cet ensemble bleu était très élégant et elle avait pu l’associer avec quelques bijoux tout aussi réjouissants. Vous savez désormais qu’Inès Loucif est une adepte de la mode puisqu’elle propose souvent des tenus que les femmes sont en mesure d’apprécier. Il faut noter qu’elle possède un corps de rêve grâce à son hygiène de vie et à la pratique d’un sport.

Elle avait pu confier au cours d’une interview qu’elle était revenue de Koh Lanta avec un changement radical au niveau de son corps. En effet, la jeune femme avait tout de même perdu un poids important et elle a été contrainte de revoir son alimentation pour retrouver finalement sa ligne d’antan.