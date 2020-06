Inès Loucif confrontée à une forte perte de poids, elle reste très sexy !

Aujourd’hui, la silhouette d’Inès Loucif est très sympathique, mais elle a tout de même eu des difficultés à la suite de Koh Lanta. Comme vous le savez sans doute, la perte de poids est importante au cours du programme et si vous avez assisté à la séance liée à la balance, vous savez qu’elle s’est délestée de plusieurs kilos. Lors d’un entretien accordé à TV Mag, elle a tout de même fait part de ce contexte assez complexe, mais désormais, elle a pu retrouver la forme.

Inès Loucif et son physique après Koh Lanta

Certains candidats ont clairement fondu comme neige au soleil et c’est aussi le cas de Moussa. Ce dernier est arrivé avec des muscles relativement épais lors de la première épreuve et il a quitté le jeu avec le physique qu’il avait lors de sa première participation. Sur les réseaux sociaux, il dévoile aussi des photos de lui et il semble avoir retrouvé son poids de forme. C’est aussi le cas pour Inès Loucif qui a redoublé d’efforts et vous avez pu suivre notamment sa remise en forme sur les réseaux.

Inès Loucif a rapidement vu qu’elle perdait du poids, tout au long de l’émission, elle sentait alors que son physique changeait.

La candidate a perdu près de 12 kilos après plusieurs semaines d’aventure et son physique n’était pas forcément celui escompté.

Cela montre également que le jeu n’est pas truqué puisque la privation de nourriture occasionne forcément une telle perte de poids.

Toutefois, le retour à la maison n’a pas été facile pour Inès Loucif qui vomissait puisqu’elle mangeait de grosses quantités. De plus, son estomac n’étant pas habitué à cette situation rejetait alors tout ce qu’elle pouvait ingurgiter.

Inès Loucif a fait des crises

Aujourd’hui, son physique est celui escompté puisqu’elle publie de nombreuses photos, mais ce ne fut pas le cas lors de sa sortie de Koh Lanta. Alors qu’elle est au centre de toutes les attentions féminines et masculines, elle explique dans cet entretien qu’elle avait des brûlures d’estomac assez vives avec notamment des crises et des vomissements intempestifs. Inès Loucif a donc pris une décision en Août dernier en Corse pour tenter de retrouver un quotidien classique avec une alimentation saine et un peu de sport.

Quelques mois plus tard, Inès Loucif est superbe et elle a retrouvé la ligne, celle qu’elle avait abandonnée pour participer à Koh Lanta. Il n’est pas surprenant d’avoir ces crises puisque vous avez vécu près de 40 jours avec des privations et les émotions sont alors vives. Lorsque vous êtes confronté à toute cette nourriture, vous avez le réflexe de manger selon vos envies sans forcément prêter une attention particulière à votre estomac qui a mal vécu cette aventure. Aujourd’hui, tout semble rentrer dans l’ordre et c’est forcément le principal.