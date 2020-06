Inès et Moussa : un véritable manque de respect pour cette femme selon la finaliste

Inès a précisé dans une interview notamment adressée à Pure People que toutes les rumeurs manquaient de respect à cette femme à savoir celle de Moussa. La jeune finaliste a donc demandé au candidat de réagir, car elle estime que ces rumeurs ne doivent pas se propager puisqu’elles sont infondées. Si vous vous demandez si Inès et Moussa sont en couple, le duo vous assurera que cela ne s’est jamais produit. Il faut noter que Moussa a été questionné par Denis Brogniart, il a d’ailleurs remis les points sur les i et Inès Loucif a également partagé la vérité dans cet entretien.

Des couples ont été formés dans Koh Lanta

Dans Koh Lanta, est-il possible de trouver l’amour ? Certains candidats ont pu découvrir de vraies facettes de leur personnalité et depuis quelques années, ils sont toujours en couple. Vous pouvez par exemple penser à Benoît et Jesta qui ont eux aussi participé à cette émission dédiée à l’aventure. Ils sont mariés et ils ont un petit garçon qui est largement présent sur leur compte Instagram. Depuis leur participation, ils ont découvert l’amour et le couple comble les attentes de tous les fans.

D’autres ont officialisé leur relation amoureuse comme Mathilde et Batien .

. Candice et Jérémy auraient aussi trouvé leur amour grâce à Koh Lanta, l’émission phare de TF1.

En 2016, Romain et Laureen formaient aussi un joli couple.

Emilie et François-David sont également les amoureux de Koh Lanta, ils ont pu se croiser en 2009.

De ce fait, les couples dans ce programme d’aventure sont possibles, mais ce ne sera pas le cas en 2020. En effet, Inès Loucif est formelle, elle n’est pas en couple avec Moussa et toutes les rumeurs ne sont pas respectueuses pour la femme du candidat.

Moussa a des enfants, c’est un homme marié

Inès Loucif semble très remontée lorsqu’elle accorde cet entretien et comment ne pas être agacé par toutes ces rumeurs surtout lorsqu’elles sont fausses ? Elle révèle que Koh Lanta, ce n’est pas une émission de télé-réalité comme les Anges ou encore les Marseillais, le but n’est donc pas de trouver un amoureux. Elle affirme que sur le camp, la libido est totalement absente à cause des conditions dans lesquelles ils peuvent évoluer, mais aussi la privation de nourriture. Il n’y a pas non plus d’hygiène, mais les rumeurs sont tenaces sur le Web et dans les magazines people.

Inès Loucif annonce qu’elle est totalement dépassée, car elle ne comprend pas pourquoi elle irait draguer un homme marié qui a des enfants. Pour la jeune finaliste, l’histoire s’arrête là, elle sait ce qu’il s’est passé sur le camp et surtout ce qui n’a pas eu lieu. La messe est donc dite, Inès et Moussa ne sont pas en couple.