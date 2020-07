Ilona Smet : une petite photo sympathique avec une vue sur son décolleté

Depuis la mort de Johnny Hallyday, nous avons surtout croisé des actualités avec Leaticia, David ou encore Laura. Les protagonistes ont pu se déchirer autour d’un héritage, mais une fin semble enfin se dessiner pour ces disputes.

La famille pourra peut-être se reconstruire dans un climat beaucoup plus sain pour tout le monde.

David Hallyday a donc pu profiter d’une journée très ensoleillée et forcément sympathique avec sa fille à savoir Ilona Smet.

Cette dernière n’est pas présente dans le monde de la musique, elle travaille comme mannequin.

De nombreuses photos d’Ilona Smet sur son Instagram

Bien sûr, comme elle est mannequin, vous vous doutez que ce sont des clichés professionnels qui peuvent se glisser dans son fil Instagram pour le plus grand bonheur de tous les fans. La dernière photo est toutefois très réjouissante pour les abonnés puisqu’elle dévoile une tenue estivale, une très belle paire de lunettes et un collier avec des mailles assez imposantes. Elle est allongée sur le sable et vous aurez une petite vue sur son décolleté.

Ilona Smet a également fait la couverture du magazine Elle comme vous pouvez le voir sur son compte Instagram .

. La jeune femme semble adorer le soleil, mais également le surf, une discipline à la mode pour de nombreuses personnes.

Ilona Smet a été très discrète lorsque la famille s’est déchirée autour d’un héritage, vous aviez pu la voir autrefois sur certains clichés en compagnie du Taulier.

Des clichés réjouissants sont aussi au programme, vous pourrez la voir un peu plus petite aux côtés de son papa à savoir David Hallyday.

Si vous ne le savez pas, Ilona Smet est aussi la fille d’Estelle Lefébure et sa maman apparaît parfois sur ces clichés. Pendant les vacances d’été, elle s’est d’ailleurs offert un petit moment sympathique avec son père puisque vous pouvez la découvrir aux côtés de David Hallyday dans une capture de sa story. Ce dernier a également fait la Une de nombreux magazines et journaux puisqu’il n’a rien demandé dans cette bataille qui opposait sa soeur et sa belle-mère.

Une bataille pour l’héritage de Johnny Hallyday

Vous vous souvenez sans doute des clichés qui mettaient en avant la famille de Johnny lors de la cérémonie retransmise à la télévision. Si vous pensiez que les membres étaient soudés, ce n’était qu’une apparence puisque les disputes ont rapidement pris le dessus par avocat interposé. En effet, Laura Smet et David Hallyday n’étaient pas forcément concernés par l’héritage de leur père qui avait surtout protégé ces deux dernières petites filles. Rapidement, une bataille judiciaire s’est enclenchée et elle a alimenté forcément la presse écrite pendant de longs mois.

Le 3 juillet dernier, la famille a pu opter pour un accord qui semble combler tout le monde. David Hallyday a également surpris tout le monde puisqu’il souhaite seulement avoir un regard concernant l’oeuvre de son père. Il ne demande donc pas d’argent. Laeticia Hallyday a décidé de prendre la parole dans le Paris Match qui sort ce 15 juillet, elle explique que le chanteur n’avait pas voulu faire du tort. Elle se réjouit toutefois de la situation, le dialogue a pu être renoué et surtout un accord a été signé entre les deux parties. La famille Smet/Hallyday pourra peut-être faire son deuil désormais.