Igor Bogdanov : la nouvelle vérité sur la vie sentimentale des deux frères, jalousie, possession, ect…

Igor Bogdanov: Afin de divertir leurs lecteurs, les magazines redoublent d’imagination pour trouver des sujets alléchants. Parmi les solutions, les potins de stars sont toujours aussi populaires.

De nombreuses personnalités françaises se retrouvent parfois bien malgré elles dans les médias et les magazines people. C’est le cas d’Igor et Grichka Bogdanov, dont les péripéties et les sorties publiques ne manquent pas de passionner tout le pays. Jumeaux aussi atypiques que mystérieux, les Bogdanov n’hésitent pas à faire part régulièrement de savoureuses anecdotes.

Les querelles amoureuses d’Igor Bogdanov

Similaires sur de nombreux points, les jumeaux Bogdanov ont des vies sentimentales quelque peu différentes. Si Grichka ne fait pas vraiment de vagues en la matière, il n’en va pas de même pour Igor, auquel on compte de nombreuses conquêtes au fil des années :

l’actrice Geneviève Grad

la comtesse Ludmilla d’Oultremont

l’écrivaine Amélie de Bourbon-Parme

Le scientifique a donc connu beaucoup de femmes, avec lesquelles il a eu 6 enfants. Dernièrement, c’est avec le mannequin Julie Jardon que l’homme a entretenu une relation, entre 2015 et 2017. Pourtant, d’après les propos rapportés par la jeune femme dans la presse, leur histoire d’amour n’aurait pas été de tout repos, notamment à cause de la jalousie du théoricien. Après leur rupture, Igor serait allé chez elle, et aurait forcé sa porte pour rentrer dans son appartement. Malgré la conversation qu’elle tenait au téléphone avec son nouveau compagnon, Bogdanov lui aurait arraché son téléphone, en prenant soin de l’insulter avant de raccrocher. Heureusement pour Julie Jardon, ce dernier a pu appeler la police, qui est intervenue aussitôt.

Ce soir-là, Igor Bogdanov ne se serait donc pas montré très coopératif avec la police, puisqu’il aurait déclaré ne vouloir sortir que par la force. Quelques années après cette rupture compliquée, le scientifique est revenu sur cette idylle lors d’une récente interview pour Ici Paris, en expliquant que leur relation est désormais amicale et apaisée.

« C’est une péripétie d’amoureux. Avec le recul, c’est totalement inexistant de part et d’autre. L’affaire s’est terminée à l’amiable. La plainte avait été déposée par son petit ami qui voulait prendre ma place, pas par elle. Elle n’est plus avec lui ».

Igor Bogdanov déclare être aujourd’hui célibataire, mais connaissant son goût pour les femmes, ce ne devrait pas durer longtemps !

Les jumeaux Bogdanov amoureux de la même femme

En parlant d’amour, durant la même interview, les frères Bogdanov n’ont pas hésité à revenir sur une anecdote originale. Ainsi, lorsqu’ils étaient plus jeunes, les deux hommes ont reconnu être tombés amoureux de la même femme, une situation difficile pour des jumeaux aussi fusionnels qu’eux. Il a donc fallu trouver une solution, afin de ne pas détruire cette belle relation fraternelle.

« Oui ça nous est déjà arrivé. Mais se met en place tout de suite un principe d’exclusion, c’est-à-dire que dès que l’un prend conscience que l’autre est amoureux de la même personne, il y en a un des deux qui se retire ».

Heureusement, Igor et Grichka Bogdanov ont assuré que dans ce genre de cas, il n’y a aucun conflit entre eux. Nous voilà rassurés !