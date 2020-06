Ian Holm : l’interprète de Bilbon Sacquet est décédé à 88 ans…

C’est une nouvelle tragédie qui s’abat sur le monde du cinéma ! L’acteur britannique, Ian Holm, s’est éteint à l’âge de 88 ans… Il était notamment connu pour son rôle de Bilbon Sacquet dans Le Seigneur des Anneaux, célèbre trilogie écrite à l’origine par l’auteur J.R.R Tolkien. C’est Peter Jackson qui a par la suite transformé les bouquins en films.

Ian Holm : il décède à 88 ans des suites de la maladie de Parkinson

C’est l’agent de Ian Holm qui a annoncé la triste nouvelle via un communiqué transmis au journal « The Guardian ».

« C’est avec une grande tristesse que j’annonce que l’acteur Sir Ian Holm s’est éteint ce matin à l’âge de 88 ans. » a-t-il ainsi écrit.

Nous apprenons également que son décès serait lié à sa maladie de Parkinson (et non au coronavirus comme certains peuvent le penser). Il en souffrait d’ailleurs depuis longtemps… Le grand acteur a terminé sa vie « paisiblement » à l’hôpital, entouré de ses proches.

Ian Holm, star of Lord of the Rings, Alien and Chariots of Fire, dies aged 88 https://t.co/DZmeEWsKmO — The Guardian (@guardian) June 19, 2020

Ian Holm est ce qu’on peut appeler un grand acteur. Il a en effet eu une très belle carrière, marquée par des rôles divers et variés. Il a commencé sa vie professionnelle au théâtre et a découvert le monde de la télévision en 1966 dans la série The Body Snatchers. L’interprète de Bilbon a par la suite fait son entrée au cinéma en étant à l’affiche de L’homme de Kiev de John Frankeimer.

Ian Holm : retour sur sa grande carrière

Il s’est illustré par son rôle en tant que Sam Mussabini dans les Chariots de feu en 1982. Son interprétation a véritablement plu et il a obtenu un prix au Festival de Cannes ainsi que des nominations aux Oscars.

Mais c’est vraiment avec son rôle de Bilbon Saquet que Ian Holm est reconnu par le public. Il y joue ainsi l’oncle de Frodon (qui a fait l’objet d’une autre trilogie de films par la suite) qui transmet à son neveu l’Anneau Unique de Sauron.

Ian Holm apparaît d’ailleurs dans Le Hobbit : la Désolation de Smauf en tant que Bilbon Sacquet « vieux ». Dans la trilogie du Hobbit, Bilbon est bien entendu plus jeune et c’est l’acteur Martin Freeman qui l’interprète.

Il était Bilbo dans Le Seigneur des Anneaux.

Cornelius dans Le Cinquième Élément.

Skinner dans Ratatouille.

Ash dans Alien. Ian Holm est mort à l'âge de 88 ans… pic.twitter.com/yf58fCVP1P — Les Toiles Héroïques (@ToilesHeroiques) June 19, 2020

Si vous ne le saviez pas, Ian Holm fait également parti du casting d’Alien. Il y incarnait Ash, un officier scientifique qui laisse rentrer Kane dans le vaisseau alors qu’il était infecté par un Alien et qu’une quarantaine de 24h était exigée. Son personnage a été très analysé par les fans de cinéma et d’Alien. Il a aussi prêté sa voix à Skinner, le « méchant » chef de cuisine du dessin animé Ratatouille.

Ian Holm : de nombreux internautes lui rendent hommage

Le monde du cinéma a subi une lourde perte et il est certain que de nombreuses personnes, célébrités comme anonymes, lui rendront hommage dans les jours qui viennent. L’information relayée par The Guardian sur Twitter il y a une heure compte déjà 360 commentaires, plus de 6000 retweets et 5 300 likes.

De nombreux internautes, fans du Seigneur des Anneaux, ont posté des messages accompagnés de photos et vidéos de Ian Holm en tant que Bilbon Sacquet. Nulle doute que l’information finira par se répandre en France, provoquant une vague de tristesse face à la perte de ce grand acteur…