Hugo Clément attaque Julien Tanti et Manon Marsault, de nombreuses célébrités sont d’accord avec lui !

Le buzz fait partie intégrante du quotidien des candidats de télé-réalité. Vous savez ce qu’on dit, bon ou mauvais buzz, l’important est surtout de faire parler de soi. C’est pour cette raison que depuis quelques années, pas une semaine ne se passe sans qu’un candidat ne fasse parler de lui. Aujourd’hui, ce sont les très populaires Julien Tanti et Manon Marsault qui se retrouvent dans la tourmente. Il ne s’agit cependant pas d’une simple polémique créée sur Twitter par les internautes, mais d’une polémique qu’a lancé Hugo Clément, journaliste défenseur de la cause animale.

Le couple star se filme avec des animaux sauvages

Julien et Manon ont visité un zoo pas comme les autres à Dubaï dans lequel il est possible de se retrouver très proches d’animaux sauvages, comme des tigres ou des crocodiles. En bons influenceurs, ils ont évidemment décidé de partager ce moment avec les internautes. Et cela n’est certainement pas au goût de Hugo Clément, qui se fait connaître depuis des années pour son idéologie visant à éradiquer toute forme de violences faites aux animaux (tout comme leur instrumentalisation). Sa participation à Fort Boyard l’été dernier avait d’ailleurs fait parler, puisque l’émission fait participer des tigres. Le jeune homme avait expliqué qu’il avait discuté avec la production d’un avenir possible de l’émission sans la présence d’animaux. De plus, il avait catégoriquement refuser de participer aux épreuves qui mettent en scène des bestioles.

Hugo Clément critique violemment le couple

Sur Instagram, le journaliste a décidé de poster la story de Manon Marsault pour argumenter son propos. Le jeune homme critique avec une certaine virulence le comportement du couple. Car dans cette vidéo choquante, c’est en laisse que peuvent être traînés des animaux sauvages. Des images choquantes que ne peut supporter Hugo Clément :

« Quand deux candidats de télé-réalité (@manontanti et @julientantiplein), suivis par plus de 6 millions de personnes, se filment en story en train de promener un singe et un crocodile en laisse, ou de « jouer » avec un bébé tigre en cage. Le tout, en encourageant leurs enfants à faire pareil. Sur une image, on voit @manontanti caresser le crocodile attaché, dont la gueule est maintenue fermée par du gros scotch. Caresser un crocodile, sérieux ?! Ce « zoo » où les animaux sont des objets destinés à divertir les clients se situe à Dubaï. Faire la promotion de ce genre de maltraitance auprès de ses millions d’abonnés est irresponsable. L’agence qui s’occupe de ces influenceurs, @shaunaevents @magaliberdah, m’indique pour l’instant ne pas être au courant« .

Hugo Clément demande à ses followers d’être plus intelligents

Hugo Clément a par la suite mis à jour sa publication au sujet de Magali Berdah. Si cette dernière semblait à première vue ne pas être au courant, elle a finalement totalement soutenu le couple : « @magaliberdah, la gérante de Shauna Events, soutient « à 100% » et de « A à Z » les deux candidats de télé-réalité, estimant que se filmer en train de caresser un singe ou un crocodile en laisse relève de ‘la liberté d’expression’« .

Le jeune homme demande en tout cas à ses followers de se montrer plus intelligents que ces deux candidats de télé-réalité. Mais ils demandent aussi à ce qu’ils ne soient pas harcelés à cause de leur comportement : « Les menaces et le harcèlement sont condamnables, quelle que soit la personne ciblée. Sensibilisons notre entourage à ces questions de maltraitance animale, c’est la meilleure réponse« .

Le combat du jeune homme a en tout cas été rejoint par certaines personnalités bien connues. Enora Malagré, journaliste et ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste a écrit ces mots : « Tout le monde est au courant et c’est à vomir !!!!! Mais quel exemple ! Honteux ! Bravo encore une fois Hugo Clément« . Le comédien et humoriste Artus partage ce ressenti : « Mais quelle honte et quel enseignement pour ces enfants ». Si Julien Tanti et Manon Marsault ont reçu leur soutien de leur amie / agent, ils ne se sont pas faits que des amis en France. Manon a tenu à réagir, comme vous pouvez le voir ci-dessous :