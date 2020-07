Héritage de Johnny Hallyday : Laeticia Hallyday et Laura Smet enterrent définitivement la hache de guerre !

Deux ans et demi après la mort de Johnny Hallyday, la bataille juridique qui opposait Laeticia Hallyday et les enfants du rockeur Laura et David est enfin terminée. C’est l’avocat de la veuve de Johnny qui a annoncé la nouvelle via un communiqué. « Consciente que la situation née de la remise en cause de ces décisions ne pouvait durer plus longtemps, Laeticia a émis le souhait de parvenir à une entente avec les aînés de son mari. Il en va de la paix réclamée par le deuil, comme de la sérénité qui doit habiter chaque famille. »

Les conditions de l’accord par encore officielles

« Un accord définitif a ainsi été trouvé avec Laura Smet, qui a saisi la main tendue par Laeticia Hallyday. » Dans ce communiqué, l’avocat de Laeticia met en effet en avant la fidélité de la mère de Jade et Joy quant aux engagements qu’elle avait pris auprès de Johnny Hallyday. Si cet accord a enfin été trouvé, après plus de deux ans de négociations et de guerre médiatiques, les conditions de ce dernier n’ont quant à elles pas été révélées.

Laura Smet et David renonceraient à toute poursuite judiciaire

Des informations qui ont pourtant été divulguées, révélant ainsi certaines des conditions de cet accord inattendu. Selon François Vignolle, journaliste chez M6, voici différents termes de l’accord entre Laeticia Hallyday et Laura Smet

Laura Smet renoncerait à toute poursuite judiciaire

Laura Smet reconnaitrait le testament américain de Johnny

Laeticia Hallyday conserverait le patrimoine immobilier à St Barth, Los Angeles et Marnes-la-Coquette

Laeticia Hallyday devrait en contrepartie honorer les dettes fiscales du chanteur accumulées tout au long de sa carrière

David Hallyday conserverait son droit moral sur des projets commerciaux liés à l’exploitation de l’œuvre de son père.

David Hallyday renoncerait lui aussi à toute poursuite judiciaire

David Hallyday ne souhaiterait pas payer les dettes fiscales de son père

30 millions d’euros de dette à rembourser

Ainsi, et selon les informations de M6, Laura Smet, en reconnaissant le testament américain de son père, accepterait de ne percevoir aucun héritage de ce dernier. Même si, toujours selon M6, Laura aurait déjà reçu de Laeticia un chèque de 2,6 millions d’euros, ce qui expliquerait peut-être ce nouvel accord. De son côté, si Laeticia conserve le patrimoine immobilier de chanteur évalué entre 28 et 34 millions d’euros, elle devra malgré tout rembourser les dettes de Johnny Hallyday. Des dettes évaluées à 30 millions d’euros par le fisc. Une somme que David Hallyday refuserait de rembourser laissant ainsi Laeticia gérer seule ce poids financier.

Laeticia Hallyday s’est réjoui et forme le vœu d’un retour à la vie généreuse et apaisée

Une nouvelle qui a malgré tout consolé Laeticia Hallyday, heureuse de mettre fin à cette guerre d’héritage très médiatisée, selon le communiqué de son avocat. « Laeticia Hallyday s’est réjoui et forme le vœu d’un retour à la vie généreuse et apaisée que son mari avait souhaité pour elle et ses enfants. Elle réitère son souhait que l’accord proposé s’étende prochainement à David Hallyday« . Si David Hallyday n’a pas encore réagi officiellement à cette nouvelle, selon son entourage, il n’aurait pas souhaité recevoir d’argent « par solidarité pour Laura, Jade et Joy« . Une histoire qui finit bien…