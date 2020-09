Héloïse Martin dans Fort Boyard : une révélation choc ! Elle a perdu toute sa dignité

View this post on Instagram

⏳ FORT BOYARD ME REVOILÀ Bon c’est vrai que j’ai quand meme hésité…mais je n’allais tout de meme pas donner raison à nos amis les « haters » 🤪 ⠀ En plus j’avais la meilleure équipe qui soit @satyaoblette @alexandredevoise @marinelorphelin_off @manulevyoff Nous nous sommes surpassés pour @mecenatcardiaque ♥️ ⠀ Voici en video un extrait d’une de mes épreuves : La Cloche ! Si vous cherchez la définition de « perdre son sang-froid » et bien regardez plutôt cette video ! Et il y a quelques photos à la suite de notre equipe et de mes autres épreuves ⌛️A DEMAIN 21h sur France 2 📺 ⠀ #tousencoeurdesboyardspourvospetitscoeurs #fortboyard #memepaspeur #detoutefaconjaiplustwitter