Hélène Ségara victime de violence conjugale ? Elle met les choses au clair sur les rumeurs en plateau télé

Hélène Ségara s'est confiée à Télé Star au sujet des folles rumeurs la concernant, certaines disant qu'elle se faisait battre par son conjoint. Et cela ne l'a en aucun cas fait rigoler. Elle a décidé de mettre les choses au clair.

Si Hélène Ségara est une chanteuse connue et reconnue depuis des décennies, elle aura rarement autant fait la Une de l’actualité que depuis qu’elle officie en tant que jurée dans l’émission La France a un incroyable talent.

Discrète et pudique, la chanteuse de Elle, tu l’aimes, ravit ses fans dans l’émission culte de M6 et ce rôle de jurée semble lui plaire puisqu’elle sera, dès ce soir, mardi 23 juin, de retour sur la sixième chaîne, toujours aux côtés de Marianne James, Éric Antoine et Sugar Sammy.

Hélène Ségara sous le feu des critiques

Bien qu’elle ne soit aucunement problématique et jouisse au contraire d’un indéniable capital sympathie (elle n’a aucun bad bazz à son actif), la chanteuse se retrouve pourtant de nombreuses fois sous le feu des critiques, sans que nous ne parvenions à comprendre pourquoi.

Durant le confinement, M6 a proposé une émission spéciale Incroyable Talent, le 18 mai. Les quatre membres du jury regardait par vidéo conférence les moments les plus marquants de l’émission et s’amusaient à les commenter ensemble, sous les yeux des téléspectateurs, heureux de retrouver le quatuor et les numéros marquants de l’émission.

Pourtant, Hélène Ségara s’est retrouvée critiquée pour une raison totalement incongrue.

La coiffure de Hélène Ségara dérange sur Twitter

La chanteuse est apparue avec l’écran avec une coiffure pour les moins audacieuse, mais qui ne méritait pas pour autant le torrent de haine qu’elle a inspiré. C’est avec une longue mèche qui camouflait son oeil droit que Hélène Ségara a en effet assuré le show.

Sur Twitter, les critiques et moqueries sont rapidement arrivées. Certains accusent la chanteuse de faire sa diva en arborant une coiffure spéciale tandis que d’autres se sont simplement contentés de l’attaquer directement sur son physique, la critiquant avec violence et méchanceté. Pire, certains ont dit qu’elle devait se faire battre par son conjoint.

Hélène Ségara s’explique après les critiques

Sur le plateau de C que du kif, et alors que les chroniqueurs commentait l’émission proposée la veille par M6, Isabelle Morini Bosc a souhaité revenir sur les critiques reçues par la chanteuse. Elle a expliqué qu’elle venait de subir une intervention chirurgicale à l’oeil et qu’il lui était impossible de soutenir la lumière nécessaires à la production pour la qualité des images.

Cette solution a été trouvée avec la production, plutôt que d’équiper la chanteuse d’un cache-oeil. Après cette intervention, Hélène Ségara a souhaité prendre la parole pour se défendre sur Instagram, donnant sa version des faits, similaire à celle de la chroniqueuse.

Mais parmi les critiques reçues, certaines parlaient de violence conjugale, disant qu’elle faisait tout cela pour cacher un cocard. Il n’en fallait pas plus pour faire naître d’improbables rumeurs qui ne sont pas du tout au goût de la chanteuse.

Hélène Ségara atteinte d’une maladie auto-immune

La chanteuse s’est confiée sur son état de santé et a annoncé être atteinte d’une maladie auto-immune qui l’oblige à prendre notamment de la cortisone. Il y a quelques années, alors qu’elle n’avait pas rendu publique cette information, beaucoup l’ont critiqué pour avoir eu recours à la chirurgie esthétique.

Mais rien de tout cela n’était vrai, son visage apparaissait légèrement gonflé du fait de son traitement, et non pas à cause de quelconques injections.

Il en est de même pour son oeil aujourd’hui. Sa maladie lui fait perdre peu à peu la vue, elle a donc du se faire opérer au moment où le COVID-19 arrivait en France. Pour Télé Star, elle a accepté de revenir sur ces étranges rumeurs et visiblement, cela ne l’a fait pas du tout rire. Jugez plutôt :

Après la diffusion du 18 mai, j’ai tout lu sur les réseaux : de la beigne que mon mec m’aurait mise pendant le confinement au fait que je devenais aveugle. Ça ne m’a pas toujours fait rire, j’ai posté un démenti

Que les fans se rassurent, Hélène Ségara n’est aucunement victime de violence conjugale. Elle est simplement malade, mais se soigne. Cela montre une nouvelle fois à quel point les réseaux sociaux peuvent être bêtes et méchants et surtout, cela témoigne de leur capacité à lancer des rumeurs à une vitesse folle.