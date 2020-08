Hélène Darroze bouleverse ses habitudes de l’été : La cheffe en compagnie de ses filles, passe ses vacances sans son amie de tous les jours !

On retrouve une photo de l’amie de Laeticia Hallyday et de ses filles sur le réseau social Instagram. Une parfaite occasion pour elles de faire des trucs entre filles…

Des vacances pas comme à l’accoutumée…

Hélène Darroze, jurée de Top Chef, a préféré faire du « Made in France » pour cette année. D’habitude, en effet, la cheffe passait cette période avec Madame Hallyday, une très grande amie à elle. Depuis le décès du mari (Johnny Hallyday) de cette dernière, il y a environ 3 ans, les deux femmes et leurs filles se rendaient à Saint-Barth. Mais pour cet été 2020, cela n’a pas été le cas.

Pendant que Laeticia Hallyday se rendait dans son havre de paix, Hélène Darroze se rendait dans le Biarritz. Cela fait donc un léger changement de plan comparativement à l’an dernier. Néanmoins, ce qui n’a pas changé c’est bien le fait de passer des vacances avec leurs filles. Ainsi donc une fois sur place, la cheffe a publié une photo sur Instagram avec comme légende « Enfin à la maison ». Un retour à la racine pour des vacances en famille.

Une belle photo et des interventions d’internautes

La photo postée sur Instagram montre Hélène Darroze avec ses deux filles Quitterie et Charlotte. Sur cette photo du 6 août 2020, on remarque que la fille aînée et la cheffe porte leurs masques. La benjamine quant à elle n’en fit rien. Il est important de noter que le port de masque fait partie des gestes barrières contre la pandémie du Covid-19. L’un des constats les plus flagrants à la vue de ce cliché est l’origine des enfants. En effet, il faut noter que la cheffe a eu recours à l’adoption pour être mère. De ce fait, ses deux filles sont d’origines vietnamiennes.

La jurée de Top Chef avoue ne pas avoir été mère tôt parce qu’elle n’avait pas du temps. L’autre raison était qu’elle n’avait également pas les moyens d’engager des nounous (2 plus exactement). Elle a souligné avoir toujours voulu faire l’adoption même si la conception biologique l’intéresse. Toutefois, elle est épanouie avec ses deux filles adoptives.

De nombreux internautes ont réagi sous cette belle photo prise sur la côte basque. Tous les commentaires sont agréables et chaleureux. Le plus intéressant est celui-ci : « bon retour chez vous au Pays Basque ». Un commentaire très bien placé puisque la star de la télé est originaire de la région. En effet, Hélène Darroze est originaire de Mont-de-Marsan qui est une commune proche de celle de Biarritz.

Des vacances propices pour se relaxer

Hélène Darroze est une personne ressource en matière de gastronomie française, rappelons-le. Son savoir dans le domaine de la cuisine lui a valu le rôle de juré dans l’émission « Top Chef ». Cependant, cette année 2020 n’a pas été très souriante pour la Cheffe. La pandémie du Covid-19 a durement frappé certains domaines économiques. Il s’agit notamment de l’hôtellerie et de la restauration. Les chefs de cuisine se sont plaints de l’impact du confinement. A l’instar de Philipe Etchebest et Jean Imbert, Hélène est aussi inquiète pour l’avenir.

Lors d’une interview accordée au Magazine « Paris Match » en Mai 2020, elle s’est exprimée en avouant qu’elle est déjà endettée « jusqu’au cou ». On peut facilement en conclure que la vie professionnelle de la cheffe est loin d’être radieuse. C’est donc le moment de profiter de moments de détente pour déstresser. Avec la compagnie de ses deux filles, elle profite pleinement de ses vacances dans cette station balnéaire. Cela lui permettra d’échapper à la réalité liée à sa profession et ses soucis financiers… enfin, on le lui souhaite !