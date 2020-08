Heather Morris évoque Naya Rivera et fond en larmes

Le 13 juillet dernier, le corps de Naya Rivera a été retrouvé dans le lac Piru, après plusieurs jours de recherche suite à son inquiétante disparition. Les fans de la série Glee, dans laquelle elle tenait le rôle de Santana, ont pleuré la mort de la comédienne, et ont souhaité lui rendre hommage, d’abord sur les réseaux sociaux, et enfin en se rendant directement sur le lac, pour communier ensemble.

Les acteurs de la série musicale se sont également rendus au lac Piru le jour où son corps a été retrouvé, sept ans jour pour jour après la mort de Cory Monteith, autre héros de la série. Les fans attendaient beaucoup la réaction de Heather Morris, eux qui savaient qu’elle et Naya Rivera était très proche. Après avoir rendu hommage à son amie, elle a décidé de s’adresser directement aux fans pour les remercier.

Naya Rivera et Heather Morris : une amitié qui n’a pas besoin de preuve

Heather Morris a décidé de rendre hommage à son amie tragiquement disparue en montrant des photos de leurs enfants qui jouent ensemble. Proches dans la vie depuis qu’elles ont partagé la réplique dans Glee, les deux stars se voyaient donc hors tournage et leurs enfants passaient beaucoup de temps ensemble.

Si elle a décidé de ne pas partager une photo d’elle et Naya Rivera (comme la plupart des autres membres du casting), c’est parce qu’elle explique qu’elles n’aimaient pas se prendre en photo et que leur amitié n’avait pas besoin de preuve.

Leur couple a beaucoup aidé la communauté LGBT+

Dans Glee, les deux amies jouaient Santana et Brittany, deux amies qui finissent par tomber amoureuse et se marier. Cela peut paraître anodin, mais même dans les années 2010, la présence d’un couple lesbien en tête d’affiche n’était pas courante. Les deux jeunes femmes avaient une lourde responsabilité qu’elles ont tenu sur leurs épaules pendant six saisons. Et rien n’aurait été possible sans les fans comme l’explique Heather Morris aujourd’hui.

« J’ai ressenti un besoin vraiment profond de me connecter à vous tous en ce moment. Parce que je sais à quel point notre relation était importante pour vous tous et je sais que beaucoup d’entre vous se sentent très perdus et très éloignés de ce qui s’est passé, peut-être un peu confus et c’est tout à fait normal ». Elle remercie ses fans « d’être de tels défenseurs et de soutenir la relation entre Santana et Brittany, car sans [eux], cela n’aurait jamais existé«

« Vous avez aidé à créer quelque chose pour les scénaristes et pour Naya et moi, ce qui a eu un impact qui durera toute une vie et au-delà. Je tiens à remercier tous les fans pour votre amour et votre soutien. Et je veux que vous sachiez que nous sommes tous ici avec vous, que le chagrin est différent pour tout le monde, et je veux que vous soyez doux et gentils avec vous-même pendant cette période »

Heather Morris a besoin de se connecter avec ses fans

La comédienne et danseuse professionnelle se sent logiquement détruite par la mort de son amie et a pu trouver du réconfort grâce aux fans qui lui apportent tout leur soutien depuis ce tragique décès.

« Je me sens vraiment lourde ces derniers temps. J’ai ressenti cela, comme si j’avais mal au cœur et besoin de me connecter avec mes fans, de me connecter avec tous ceux qui se sentaient un peu perdus et un peu confus pendant cette période (…) La plupart d’entre vous pensaient que c’était une inspiration pour devenir votre meilleur moi, et je veux que vous sachiez que cela ne m’a jamais été perdu. Cela n’a jamais été perdu pour Naya« .

La jeune femme n’a pas réussi à retenir ses larmes (ou elle n’a pas essayé) et c’est plus vulnérable que jamais qu’elle s’est présentée face aux internautes. Il lui faudra du temps pour se reconstruire, mais le fait qu’elle revienne sur la série et le couple qu’elle formait avec Naya Rivera nous rappelle que la comédienne est immortelle : Santana Lopez et Brittany S. Pierce ne mourront pas, leur impact ne s’éteindra pas.