Harry et Meghan déménagent : la petite famille s’installe à Santa Barbara !

Décidément les Sussex ont la bougeotte. Après avoir quitté la résidence royale de Frogmore cottage, un manoir situé à Windsor le couple s’est d’abord envolé vers le Canada, avant de s’installer à Los Angeles en Californie.

A la recherche d’une résidence pour abriter leur foyer

Depuis le départ du couple de la famille royale, se posait la question du logement. En effet, Frogmore Cottage, dans lequel Harry et Meghan vivaient au début, est un domaine royal. Il fait partie de Windsor. Les jeunes gens avaient en effet été violemment critiqués en raison des lourds travaux de rénovation effectués dans le manoir, avec l’argent du contribuable. Celui-ci leur demande d’ailleurs de rembourser les frais. En effet, Meghan et Harry ne sont plus des membres seniors de la famille royale. Les rénovations ne sont donc plus justifiées. On parle d’une ardoise de 2,8 millions de livres.

Un premier détour par le Canada

Les tourtereaux se sont d’abord installés à Vancouver. Le couple avait très rapidement jeté son dévolu sur un magnifique manoir à Vancouver, face à l’océan Pacifique. Mais très vite cela a fait polémique. En effet, la chef d’une ancienne tribu de natives a exhorté le couple à reconnaître l’histoire de ce domaine, qu’elle dit avoir été spolié à ses ancêtres. L’histoire a pris de l’ampleur et n’a pas amélioré l’image de marque du jeune couple. En effet, les canadiens les avaient affublé du doux sobriquet de « renégats de la couronne« . Alors qu’on pensait que le jeune couple avait jeté son dévolu sur un autre manoir, celui-ci a pris tout le monde de court et s’est envolé pour Los Angeles.

La cité des anges

En effet, les Sussex ont trouvé un camp de base à Los Angeles, le temps de trouver leur propre nid douillet. La petite famille était hébergée à Beverly Hills, un quartier ultra chic de la cité des anges. Un de leur amis, le richissime acteur et producteur Tyler Perry y possède une somptueuse villa estimée à 17 millions de dollars. Une goutte d’eau pour Tyler Perry. Selon le magasine Forbes, la fortune de Tyler Perry s’élève à 600 millions de dollars. Tyler Perry avait d’ailleurs été considéré comme la personne la mieux payée de l’industrie du divertissement. La présence des Sussex était cependant provisoire. Le jeune couple cherchait un endroit calme et discret pour permettre à leur petit Archie de grandir en paix, loin des photographes et en ayant une vie de petit garçon comme les autres.

Les Sussex semblent avoir trouvé, puisque selon la presse américaine, le couple vient de déménager dans sa propre maison.

Un discret déménagement à Santa Barbara

Meghan souhaitait rester près de sa mère, en laquelle elle a une totale confiance notamment concernant le petit Archie. De plus , Harry lui aussi a entièrement confiance en sa belle-mère avec laquelle il s’entend très bien. D’autre part, la jeune maman ne voulait pas non plus s’éloigner de Los Angeles, son ambition étant de reprendre sa carrière d’actrice. Mais la priorité du jeune couple était d’acquérir une maison pour installer confortablement la petite famille. Et ils viennent de trouver. Meghan et Harry ont jeté leur dévolu sur une maison à Santa Barbara, dans un quartier très calme et très discret.

Très chic aussi puisque leurs voisins sont Oprah Winfrey, Ellen Degeneres ou encore Rob Lowe. Que du beau monde. La transaction été effectuée en toute discrétion au début de l’été. Toujours est-il que le couple a déjà déménagé et est installé dans sa nouvelle demeure. Rien n’a filtré sur le prix de la propriété, mais on sait que le budget du couple se situait entre 10 et 20 millions de dollars. De quoi s’installer royalement.