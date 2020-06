Hanouna 2022 la marque est déposé ! Cyril Hanouna Président ?

Dans son émission Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna a pour habitude de dire toute la vérité aux téléspectateurs. Les coulisses cachées des émissions, les conversations avec les patrons, les inimitiés entre personnalités, il ne cache rien à ses fans.

A plusieurs reprises, l’émission s’est tournée vers des sujets politiques. Cyril Hanouna demande à ses chroniqueurs de ne jamais donner leur avis politique lors d’un débat. Il ne veut pas influencer les téléspectateurs dans un sens ou dans un autre et veut que son émission reste du divertissement avant tout.

Et la notoriété impressionnante de l’animateur star de C8 inquiète les hautes sphères de la politique française, au point où il pourrait se lancer dans une toute nouvelle carrière ?

Cyril Hanouna candidat à la Présidentielle en 2022 ?

Avec les années, Cyril Hanouna s’est en effet rapprochée peu à peu du milieu politique. Il invite de plus en plus de personnalités du milieu dans son émission, et surtout, il a fait parti des premiers à prendre au sérieux le mouvement des gilets jaunes.

Sur le plateau de Touche pas à mon poste, il a invité des dizaines et des dizaines de gilets jaunes qui ont pu faire connaître leurs revendications avec le soutien de l’animateur.

Il a par la suite créée une émission de débat à succès, Balance ton poste, qui reçoit également beaucoup de personnalités politiques. Marlène Schiappa, la Secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations a même animé avec Cyril Hanouna un émission consacrée aux demandes des gilets jaunes.

Ils ont ensemble retenu une dizaine de propositions que la Secrétaire d’État devait proposer au Président Emmanuel Macron.

Cyril Hanouna dépose la marque Hanouna 2022

Le COVID-19 était dans la tête de tous les français et les questions autour de la possible carrière politique de Cyril Hanouna n’était pas au centre de toutes les discussions ces derniers moi.

Pourtant, le site Capital.fr a relancé la rumeur avec un article intitulé « Ce signe qui montre que Cyril Hanouna s’intéresse bien à la présidentielle 2022« .

Selon le site, Cyril Hanouna aurait déposé la marque « Hanouna 2022 », signe qu’elle est désormais protégée par la propriété industrielle et ne peut plus être utilisée par quelqu’un d’autre que l’animateur ou son équipe. Le signe évident qu’il compte se lancer dans la course à l’Elysée ? Pas sûr.

Cyril Hanouna explique et nie toute volonté de devenir Président

Dans son émission C que du kiff, Cyril Hanouna n’est évidemment pas passé à côté de cette information et explique que son avocat a en effet déposé le nom de sa marque. Mais ce n’est pas du tout pour lancer sa carrière politique.

L’animateur explique qu’il a fait cela pour ne pas que quelqu’un le fasse avant lui et en profite pour lancer des produits dérivés pour se faire de l’argent dessus.

En effet, Hanouna 2022 s’est retrouvé à plusieurs reprises en Tendance sur Twitter, et Cyril Hanouna a préféré prendre les devants avant que quelqu’un décide de gagner son argent avec son nom. Il ne s’agit pas de la première personne à prendre cette disposition.

Il a simplement voulu bloquer cette marque pour s’assurer que personne ne pourra jamais l’utiliser, tout simplement.

C que du kiff : les audiences remontent

On ignore si c’est grâce aux confidences coquines des chroniqueurs ou des petits clashs, mais les audiences de C que du kif remontent, comme l’avait annoncé son présentateur.

Il disait il y a quelques jours que la chaîne pourrait rapidement être la première de France sur sa case horaire, ce que ses détracteurs n’ont pas manqué de souligner en montrant les audiences bien ternes face à celle de Touche pas à mon poste.

Mais il faut donner crédit à Cyril Hanouna qui a monté de toutes pièces une nouvelle émission en direct et sans public, qui précède sa nouvelle version du très populaire jeu A prendre ou à laisser. Chaque soir, Cyril Hanouna s’amuse avec des candidats hauts en couleur (on apprenait que l’un d’entre eux avait d’ailleurs du être viré) qui espèrent tous repartir avec 500.000 euros, la somme maximale qu’ils peuvent gagner.

Les fans de l’animateur pourront continuer à le regarder dans ses émissions, il n’est pas prêt de se lancer dans une carrière politique. A moins que cela serve à brouiller les pistes ? Réponse dès le lancement de la campagne.