Gwyneth Paltrow se confie sur son couple avec Brad Pitt : « je me demande comment j’ai survécu »

Gwyneth Paltrow est notamment connues des plus jeunes aujourd’hui pour le rôle récurrent dans les films Marvel de Disney de Pepper Potts qu’elle tient depuis 2008 avec Iron Man. Mais la jeune femme avait déjà une longue carrière, couronnée par un Oscar pour Shakespear in Love.

Pour le magazine Public, l’actrice a accepté de parler, non pas de sa carrière, mais de sa relation avec Brad Pitt. Les deux acteurs étaient en effet fous amoureux et ont partagé une belle idylle qui aura duré trois ans. Parce que l’amour dure trois ans, non ?

Gwyneth Paltrow se rappelle d’une relation complètement folle

Dans les années 90, Brad Pitt était une véritable star. Sa gueule d’ange, son corps d’acier et ses talents le font connaître à travers le monde, et de 1994 à 1997, c’est Gwyneth Paltrow qui fait de nombreuses jalouses en partageant la vie du comédien. Les deux artistes se sont rencontrés sur le tournage du film Seven de David Fincher dans lequel ils jouaient également un couple. Cela leur a vraisemblablement donné envie de tenter l’expérience, mais pour de vrai.

Mais sortir avec l’un des acteurs les plus connus au monde n’est pas tous les jours facile, comme elle l’a expliqué à Public : « Je me demande comment j’ai survécu à cette folie. Nous ne pouvions même plus sortir de la maison. Il y avait ces filles qui criaient : Braaaaaad, en s’époumonant« . Elle confie qu’elle s’est retrouvée « face à des réactions parfois négatives« .

Selon Gwyneth Paltrow, une partie du public ne la supportait pas

Selon l’actrice d’Avengers Endgame, son couple fascinait réellement une partie du public. Mais une autre partie « ne supportait pas notre bonheur, qui avait quelque chose d’insolent« . Elle explique même qu’elle sortait parfois de chez elle avec une perruque, pour ne pas être reconnue.

Cela rappelle fortement l’anecdote racontée par Nicole Kidman lorsqu’elle était en plein divorce avec Tom Cruise. Les journalistes se délectaient du malheur de l’actrice qui était alors en pleine dépression. Cela lui a permis d’être absolument renversante dans The Hours, en incarnant Virginia Woolf (au moment de son divorce). L’actrice portait une prothèse pour les besoins de tournage la rendant méconnaissable. Elle l’a porté alors en dehors des plateaux, pour se tenir loin des photographes et journalistes.

Gwyneth Paltrow regrette-t-elle d’avoir mis fin à sa relation ?

L’actrice fait une déclaration surprenante : elle explique qu’elle a « foiré ça » avec Brad Pitt. « Cela a mis du temps pour que j’apprenne à avoir des relations romantiques. Alors Brad Pitt, si tu m’écoutes, j’ai foiré ça, Brad (…) J‘ai fait foirer tellement de relations amoureuses. Je suis une bonne amie, une bonne soeur, une bonne fille et une bonne mère, mais je suis très vulnérable en amour« .

Les deux ex sont toujours en contact

Ne comptez pas sur Gwyneth Paltrow pour mal parler de ses anciens compagnons. La comédienne explique en effet que son ex petit ami du lycée fait aujourd’hui parti de ses meilleurs amis. Quant à Brad Pitt, ils entretiennent tout deux une relation amicale. « Et je m’entends bien avec Brad Pitt. Il n’y a aucune rancœur entre nous ».

Si lors de sa séparation avec Angelina Jolie, beaucoup ont fantasmé l’idée qu’il pourrait se remettre en couple avec son ex Jennifer Aniston (qu’il avait quitté pour l’actrice de Tomb Raider), Brad Pitt pourrait très bien répondre à Gwyneth Paltrow pour éventuellement se donner une nouvelle chance.

Tout cela appartient au fantasme évidemment, Gwyneth Paltrow n’étant pas célibataire. Après son idylle également très médiatisée avec Chris Martin (le chanteur du couple Coldplay qu’elle a épousé) qui s’est terminé en 2014 après onze ans d’amour, elle est aujourd’hui en couple avec Brad Falchuck, un producteur qui est son époux depuis septembre 2018. « Nous venons d’emménager ensemble.. Autour dire que notre vie sexuelle est finie » plaisante-t-elle.

De son côté, on prête à Brad Pitt également une relation, mais celui-ci ne s’est toujours pas affiché publiquement avec sa nouvelle compagne. Pour le moment en tout cas. On a hâte de découvrir officiellement celle qui fera des jalouses à travers le monde, Brad Pitt étant toujours considéré comme un sex symbol.