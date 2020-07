Gwyneth Paltrow : l’actrice affiche son fils cuisinier sur Instagram

Confinée chez elle avec mari et enfants, l’actrice Gwyneth Paltrow n’en finit plus de s’exprimer sur les conséquences de ce nouveau quotidien.

La vie ne semble pas tous les jours facile pour l’actrice de Iron Man, qui semble rencontrer certaines difficultés familiales depuis le début du confinement aux États-Unis. Mariée depuis un peu plus d’un an et demi au producteur Brad Falchuk, cette dernière a manifestement toutes les difficultés du monde pour occuper ses enfants, issus de son mariage avec Chris Martin.

Gwyneth Paltrow incite son fils à faire la cuisine

En ce moment plus que jamais, cuisiner est un excellent moyen de passer le temps. Pâtisseries en tous genres ou plats un peu plus sophistiqués que d’habitude, les idées ne manquent pas pour s’occuper en famille. Les stars elles aussi l’ont bien compris, comme a pu le prouver Gwyneth Paltrow sur son compte Instagram, où elle a partagé des photos de son fils, Moses, 14 ans, très affairé dans la cuisine. D’après ce que l’on peut voir, l’adolescent préparait une sauce pour agrémenter des raviolis chinois. Tout un programme ! Pas peu fière de sa progéniture, l’éternelle Pepper Potts n’a pas manqué d’immortaliser la scène le temps d’une petite vidéo.

« Nous suivons religieusement @eater_la qui nous a gracieusement informés, via un de leurs guides, que la vénérable @mama_luskitchen vendait leurs célèbres raviolis chinois congelés. Moses a préparé la sauce. Le reste appartient à l’histoire », confie la jolie blonde de 47 ans.

Une chose est sûre, le jeune homme n’en est pas à son premier essai, vu comme il maîtrise l’art du couteau. Peut-être même se destine-t-il à une carrière de cuisinier ? L’avenir nous le dira !

Les difficultés sexuelles de Gwyneth Paltrow prendre le confinement

Il y a près de 15 jours, Gwyneth Paltrow s’était exprimée dans un entretien vidéo avec une coach d’intimité, pour expliquer à quel point cette crise sanitaire et ses conséquences avaient des répercussions sur sa vie de couple. Peu farouche lorsqu’il est question d’aborder certains sujets très intimes, l’ex de l’acteur Brad Pitt n’a pas manqué de sincérité en ce qui concerne sa vie sexuelle.

Très sérieusement, l’actrice a confié que l’omniprésence de ses enfants dans la maison a une fâcheuse tendance à frustrer tout le monde.

Des tensions familiales sont donc apparues au sein du foyer, surtout que les adolescents vivent assez mal cette situation.

Lors de cette séance de confession, Gwyneth Paltrow a aussi avoué que sa libido est au plus bas, ce qui peut représenter une source de tension dans son couple.

Heureusement, il semble que toute la petite famille ait trouvé sa vitesse de croisière. Il y a quelques jours, elle publiait d’ailleurs une jolie photo sur Instagram, montrant ses 2 enfants autour d’elle, en train de la soutenir moralement pendant qu’elle faisait du télétravail. Une relation qui semble donc apaisée, même si comme on s’en doute, la vie à la maison avec 2 adolescents ne doit pas manquer de rebondissements. Gageons que l’actrice saura gérer sans peine cette situation, elle qui est à la tête de la marque Goop, spécialisée sur les questions bien-être et lifestyle.