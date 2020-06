Guy Bedos en Corse : un ultime adieux et les larmes des stars

Guy Bedos avait 85 ans et il est décédé le 28 Mai dernier, son fils et sa fille ont publié de très beaux hommages sur leur compte Instagram. Ils ont également rendu un hommage à leur père devant de nombreuses personnes venues également saluer la mémoire de cet acteur, cet homme de théâtre et cet écrivain. Il a ensuite été enterré en Corse comme avait pu l’annoncer son fils Nicolas dans une lettre lue via France Inter.

Guy Bedos se retrouve dans cette Méditerranée d’Alger

Le programme avait déjà été annoncé par son fils Nicolas Bedos dans cette lettre. Il évoquait aussi les derniers jours de son père. Après une cérémonie à Saint-Germain-des-Prés, les proches ont pu se diriger en Corse notamment dans un petit village qui lui « rendait un peu [sa] Méditerranée d’Alger » comme son fils a pu le préciser dans cette lettre à la fois touchante et bouleversante.

Le programme fut à nouveau le même pour rendre un dernier adieu à Guy Bedos puisqu’il y avait des chansons et des applaudissements .

. Tous ont été unanimes à la suite de la cérémonie, celle de Guy Bedos était clairement différente.

Il y a 48 heures, le 8 Juin, il a rejoint sa dernière demeure du côté de Lumio, un petit village en Corse.

Les personnalités étaient moins nombreuses puisque l’enterrement se déroulait dans l’intimité. Il y avait bien sûr Joëlle Bercot, Nicolas Bedos, Doria Tillier ainsi que Véronique Genest et même Muriel Robin qui était une grande amie à Guy Bedos. Le duo avait d’ailleurs offert un fou rire monumental sur scène.

Une cérémonie très émouvante pour Guy Bedos

Des chants corses étaient forcément au rendez-vous pour l’enterrement de Guy Bedos, c’est Patrizia Polie qui a également rendu un dernier adieu. Lundi après-midi, le soleil était au rendez-vous pour accompagner cet artiste de talent et largement renommé en France. Il avait plusieurs cordes à son arc et il était aussi connu pour ses propos qui ont parfois fait grincer des dents. Lors de cette cérémonie, Izïa Higelin a pu interpréter une chanson de son album, Bella Ciao a également raisonné dans ce petit village corse.

En Corse, les ultimes adieux à Guy Bedoshttps://t.co/JLVtWzGUqi pic.twitter.com/bcNMgImUzK — Le Progrès (@Le_Progres) June 8, 2020

Ce petit village n’a pas été choisi de manière anodine puisque Guy Bedos avait des habitudes selon Le Progrès. Ce n’était pas le seul, car de nombreuses personnalités comme Jacques Higelin ou encore Michel Sardou et Johnny Hallyday avaient tendance à se rendre dans cette zone de l’île de Beauté. Le journal rapporte aussi les propos de Vénorique Genest qui a précisé que Guy Bedos a eu le droit à un très beau départ grâce à une cérémonie à la fois drôle et émouvante. Des inconnus avaient également fait le déplacement jusqu’à l’entrée du cimetière de ce petit village.