Gregory Lemarchal : l’hommage bouleversant de ses anciens camarades de la « Star Academy » !

16 novembre 2004, nous et nos têtes de l’époque. @patrickbruel est l’invité de notre prochain prime. On répète « Place des grands hommes » avec @matthieugonet autour de son piano. On se fait la promesse de nous retrouver le 16 novembre 2014. Nos mains se serrent. Cette histoire ne pourra jamais s’arrêter. Ces retrouvailles se déroulent devant les grilles du château de Dammarie puis en concert à l’EPB de Dammarie-les-Lys devant près de 3000 personnes, avec quelques cheveux blancs et des rides au coin du cœur. Il en manque un. Le pilier, le gagnant, l’essentiel, notre ami… Grégory Lemarchal s’est envolé quelques années plus tôt, emporté par la mucoviscidose. Putain de destin. Laurence et Pierre Lemarchal sont là. On s’embrasse aussi fort qu’on s’aime. On s’était dit rendez-vous dans dix ans… tous ensemble. Parce que nos retrouvailles nous serrent le cœur, il faut qu’elles aient un sens, une logique, une utilité. C’est donc à chaque fois au profit de l’ @associationgregorylemarchal que nous nous retrouvons. Sous son regard, avec la complicité de ses parents, sa sœur, et tous les bénévoles de l’association. On continue donc à écrire l’histoire, à porter le combat qui était le sien et celui de milliers de malades. Pour que plus jamais la muco emporte et nous arrache ceux qu’on aime, on se donne rendez-vous à la rentrée prochaine… toujours au profit de l’association. Sofiane, Lucie, John, Hoda, Sandy, Gauthier, Tina, Morgan, Radia, Mathieu, Karima, Enrique et Francesca : nous sommes en studio et vous donnons rdv le 2 octobre pour un album de retrouvailles et d’hommage. Notre « collectif » s’appellera #RestonsAmis et vous êtes les bienvenus ici pour vivre cette aventure avec nous… 16 ans plus tard… Merci à tous. —- Restons Amis