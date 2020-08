Graines dans un sachet : cette provenance de Chine serait très dangereuse !

L’affaire n’est pas insolite ou, à l’état de rumeur, le ministère de l’Agriculture a décidé de partager cette information sur son compte Twitter puisque l’affaire demande la plus grande exigence. En effet, les graines sont envoyées dans des sachets transparents, mais elles sont potentiellement dangereuses. Elles pourraient alors être à l’origine de nombreuses maladies qui ne sont pas présentes sur le territoire, il pourrait aussi s’agir d’une plante invasive. Il ne faut pas ouvrir les sachets, il est aussi préférable de bien se laver les mains.

Des graines qu’il ne faut surtout pas planter et dont il ne faut pas ouvrir le sachet https://t.co/bpcJ0xCBmm — Capital (@MagazineCapital) August 24, 2020

Pourquoi des graines dans des sachets transparents ?

Depuis quelques semaines, des particuliers trouvent un mystérieux colis dans leur boîte aux lettres. Il s’agit d’un pli en provenance de Chine et à l’intérieur, il y a des graines dans des sachets transparents. Plusieurs hypothèses circulent alors sur le web, d’où l’intérêt d’être très vigilant si vous croisez ces produits.

Mais qu'est ce que ce bordel encore https://t.co/WZCgW5Aknd — Eleonore Della Malva (@EleonoreDMA) August 23, 2020

Le ministère de l’Agriculture évoque d’éventuelles maladies, les graines pourraient alors vous contaminer .

. Il est recommandé de ne pas ouvrir les sachets, de les jeter dans un sac hermétique à la poubelle et de se laver les mains avec la plus grande prudence.

Le ministère estime que ces graines peuvent aussi être des plantes invasives, si elles sont plantées, elles pourraient devenir très problématiques.

D’autres sur Internet estiment que ce concept pourrait être utilisé pour le trafic de drogues.

En effet, si les plis en provenance de la Chine réussissent à être livrés dans les boîtes aux lettres des Français, les auteurs de ces envois pourraient les récupérer sans être dérangés par les douanes. Grâce à des clés spéciales à savoir des passes, il serait alors possible de prendre les plus dans les boîtes avant que les propriétaires ne relèvent le courrier. Si vous avez une lettre ou un colis qui provient de la Chine sans que vous soyez au courant, mettez des gants pour l’ouvrir et prenez toutes les précautions nécessaires. En fonction du contenu, vous pouvez aussi vous rendre chez les gendarmes ou dans un commissariat de police.

Des graines envoyées dans de nombreux pays

La France ne semble pas être la seule sur la liste des envois, car les États-Unis alertaient déjà les populations il y a quelques semaines. Les services de plusieurs états mentionnaient l’arrivée de graines mystérieuses en provenance de la chine. Les autorités sont alors très inquiètes, car il est difficile de connaître les raisons de ces envois ainsi que le degré de dangerosité. C’est pour cette raison que la vigilance est de mise, cela vous évite quelques désagréments. Le ministère a notamment transmis quelques indications afin de vous séparer comme il se doit de ces graines qui arrivent comme peut le montrer la photo dans des sachets transparents.

Fin juillet, des sachets de semences non sollicités, en provenance de Chine, ont été reçus par des particuliers

➡Ces semences d’origine inconnue peuvent être vectrices de maladies non présentes sur le territoire 🇫🇷 ou s’avérer être des plantes invasiveshttps://t.co/v5gddapOv5 pic.twitter.com/nEgbDhjfoo — Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation (@Agri_Gouv) August 21, 2020

Les graines doivent être jetées dans un sac en plastique puis déposées dans la poubelle d’ordures ménagères. Il est préférable de fermer hermétiquement le sac tout en utilisant des gants pour éviter une éventuelle contamination. Si vous prenez des photos, vous pouvez notamment envoyer les clichés aux services du ministère puisque des investigations seront prochainement menées pour comprendre l’intérêt de ces envois. Pour l’instant, l’affaire est assez floue, d’où l’importance d’être très rigoureux. Certains estiment qu’il peut s’agir d’une stratégie de la part de plusieurs sites e-commerce. Ils créent ainsi des comptes avec de vraies adresses notamment pour déposer ensuite de faux avis positifs. Pour l’instant, le mystère est entier et, comme nous ne connaissons rien de ces graines, toutes les précautions doivent être prises.