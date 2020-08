Good singers : coup de foudre entre Kendji Girac et une belle chanteuse qu’il a démasquée

Et si le programme adapté du format turc « Is That Really Your Voice » avait permis à Kendji Girac de trouver l’amour ? En effet, en plus de The Voice Kids, l’interprète d' »Andalouse » a participé à l’émission lancée il y a un mois sur TF1, « Good singers ».

Le concept ? Deux équipes constituées de célébrités s’affrontent en devinant, en fonction d’indices dévoilés tout le long de l’émission présentée par Jarry, qui sait véritablement chanter parmi douze candidats présents dans l’émission.

La deuxième édition a ainsi permis à Amel Bent, Bilal Hassani et Titoff d’affronter Kendji Girac, Natasha St-Pier et Fred Testot. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’une des candidates débusquées par Kendji ne l’a pas laissé indifférent…

« Tu m’as mis KO, tu m’as tué »

Kendji Girac a prouvé à maintes reprises qu’il avait du flair pour débusquer les véritables chanteurs. Mais celle qui aura particulièrement attiré son attention est Leslie, une jolie blonde à la voix époustouflante. Démasquée par le chanteur de « Gitano », la candidate numéro 6 s’est lancée dans une puissante interprétation d’une chanson de Lady Gaga : « I’ll Never Love Again ».

« Je savais qu’il y avait quelque chose, mais à ce point-là !« , s’est émerveillé le beau brun. « Là je suis carrément bloqué, j’ai une boule ici, je suis bouleversé […]. Tu m’as mis KO, tu m’as tué », surenchérit-il en se frappant le torse, au niveau cœur. Ému, le chanteur n’a pas tari d’éloges et de superlatifs pour la chanteuse, qui l’a visiblement charmé. Sa puissance vocale a conquis tout le plateau, y compris Jarry.

« J’habite près de Toulon aussi ! C’est vrai, je ne mens pas ! »

La jeune chanteuse admire également Kendji Girac. Pour lui rendre hommage, la belle et talentueuse Leslie a repris son titre, « Les Yeux de la mama », en duo avec son interprète… et il n’en fallait pas plus pour que les internautes rêvent de les voir ensemble. Sur Twitter, ils se sont déchaînés : « Il se passe un truc entre Kendji et Leslie, là ! On se sent presque de trop« , « Kendji, il est amoureux« , « Il va la demander en mariage dans 5 minutes« , selon des tweets rapportés par Télé-Loisirs.

Et ce n’est pas la réaction de Kendji en découvrant qu’ils vivaient près l’un de l’autre qui va les contredire : « J’habite près de Toulon aussi ! C’est vrai, je ne mens pas ! J’habite à Sanary-sur-Mer. Vers Six-Fours, Bandol…« , s’est-il exclamé, enthousiaste à l’idée de reparler à la jeune femme qui vit près de Toulon… et peut-être même, à l’idée de la revoir ? L’avenir nous le dira. En attendant, l’équipe de Kendji Girac a remporté l’émission. Les 33 000 euros devaient être versés à l’association de l’Inseme, mais l’équipe gagnante a donné 10 000 euros à celle d’Amel Bent qui n’avait récolté que 2 500 euros pour l’association Huntington Avenir.