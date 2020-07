Glee : la série est-elle maudite ? Les internautes se questionnent

Ryan Murphy a marqué l’histoire de la télévision avec sa création, Glee. La série a conquis le coeur de millions d’adolescents à travers le monde, s’est imposée comme un symbole LGBT et a vu ses audiences grimper en flèche.

La création tourne autour du Glee Club d’un lycéen américain, dont les membres sont malmenés par leurs camarades du fait de leur participation à un club de chant jugé ringard. La série mettra en avant, tout au long des six saisons, les tourments internes que peuvent rencontrer chaque adolescent, mais toujours avec humour et légèreté.

Glee ou la série qui prône l’ouverture d’esprit !

Le créateur de la série, Ryan Murphy, n’a jamais caché son homosexualité, lui qui a fait son coming out à 15 ans. Après avoir été en couple avec le metteur en scène Bill Condon (La belle et la bête, Twilight chapitre 4 et 5), il est marié depuis 2012 au photographe David Miller.

Le showrunner souhaite donc mettre en avant les thèmes qui lui sont chers dans ses oeuvres. On retrouve ainsi dans Glee tout le questionnement autour de l’identité suite au coming-out (ou au refus de le faire), la place d’une personne homosexuelle au sein d’un établissement scolaire ou encore la transition, la série mettant en avant un personnage qui change de sexe.

Le casting adulé, avant d’être maudit ?

La série connait un tel succès qu’elle transforme les acteurs y participant en véritables stars. Mais depuis que la série s’est conclue, une étrange rumeur court sur les réseaux sociaux : ce casting serait maudit. Et l’annonce aujourd’hui de la possible mort de l’actrice Naya Rivera, qui incarne Santana, a de quoi confirmer ces hypothèses pour les internautes. Cela arrive quelques semaines après la polémique concernant Léa Michele.

En effet, l’actrice principale de Glee a été accusée de racisme par certains membres du casting, alors qu’elle rendait hommage sur Twitter à George Floyd, cet homme afro-américain de 45 ans tué lors d’une interpellation policière.

Les acteurs ayant eu la (mal)chance de partager l’écran avec elle se sont saisis de l’occasion pour mettre en avant sa supposée hypocrisie, elle qui aurait transformé le tournage en véritable enfer pour eux, du fait de leur couleur de peau.

C’est à demi-mot que la jeune femme a reconnu les faits, expliquant ne pas se rappeler avoir eu un tel comportement, mais assurant à ses fans qu’elle travaille sur elle-même pour être une meilleure personne. Enceinte, elle utilise son futur enfant en disant qu’elle lui inculquera des valeurs de paix et d’amour.

Glee endeuillée par le décès de Cory Monteith

Alors que la série était encore à l’antenne, une terrible nouvelle a secoué la communauté de fans : la mort de l’acteur principal Cory Monteith. Sous ses airs de gendre idéal, l’acteur cachait en réalité une addiction à certaines substances illicites, ce qui l’a notamment conduit le 31 mars 2013 à rejoindre un centre de désintoxication. Cela faisait alors dix ans qu’il était accro.

Mais le 13 juillet 2013, il est retrouvé mort dans sa chambre d’hôtel à l’âge de 31 ans, à la suite d’une overdose d’alcool et de drogue. Il devait se marier avec Léa Michele, sa compagne dans la série et dans la vie. Glee décidera également de tuer le personnage de Finn et rend hommage au jeune homme dans un épisode sobrement intitulé « Le quaterback« .

Mark Salling : de la gloire au suicide

Plus de cinq ans plus tard, une autre histoire tragique vient endeuiller un peu plus la série. Mark Salling est connu pour son rôle de Puckerman, la brute au grand coeur. Fin 2015, les fans de la série sont choqués en apprenant que le comédien est arrêté pour possession d’images de pornographie infantile. Il risque quatre à sept ans de prison et plaide coupable.

Mais il ne purgera jamais sa peine puisqu’il est retrouvé pendant le 30 janvier 2018, deux mois avant qu’il ne soit jugé.

Et aujourd’hui, c’est l’actrice Naya Rivera qui est portée disparue. Celle qui incarnait l’inoubliable Santana se serait noyée dans un lac. Son fils a été retrouvé indemne et a annoncé qu’après avoir plongé à l’eau, sa mère ne serait jamais revenue. On espère évidemment une fin heureuse à cette histoire, mais en attendant, les internautes sont nombreux à dire de la série qu’elle est purement et simplement maudite.

Eh mais Glee c'est une série maudite c'est pas possible.

Mark Salling accusé de pédopornographie/viol finit par se suicider.

Cory Monteith meurt d'une overdose.

Accusations de racisme.

Naya Rivera qui se serait noyée et pourrait être retrouvée morte. — Vāl (@Peonito) July 9, 2020