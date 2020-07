Glee : Chris Colfer (Kurt) rend un déchirant hommage à Naya Rivera

Les fans de Glee ont vu leur été commencer d’une bien mauvaise manière avec la disparition de Naya Rivera, alors qu’elle avait loué un bateau pour se rendre sur le lac Piru avec son enfant de quatre ans. Trois heures plus tard, c’est seul et endormi que le jeune Josey a été retrouvé.

Après plusieurs jours de recherche, le corps de la jeune actrice a été retrouvé par les chercheurs, l’autopsie confirmant l’hypothèse principale de la police : il s’agit d’une mort accidentelle.

Naya Rivera est morte en sauvant son fils

D’après les propos tenus par son fils qui s’est confié aux policiers, Naya Rivera et lui-même se seraient baignés dans le lac, à proximité de leur embarcation. Mais ils auraient été surpris par le courant, et seul Josey aurait réussi – avec l’aide de sa mère – à rejoindre le bateau.

A bout de force, Naya Rivera n’aurait pas réussie à rejoindre son fils et aurait fini par se noyer. Après quelques heures de recherche, le shérif local avait exprimé avoir peu d’espoir, expliquant que le principal était de vite retrouver le corps pour que la famille fasse son deuil. Cela faisait dix ans qu’il n’y avait pas eu d’accident sur le lac, pourtant reconnu comme potentiellement dangereux à cause du courant et de la forte présence de flore maritime – qui ont rendu les recherches d’autant plus ardues.

Le casting de Glee rend hommage à Naya Rivera

Les acteurs de la série culte qui a marqué des millions de personnes à travers le monde se sont rendus aux abords du lac, pour rendre un ultime hommage à leur amie. Cela s’est déroulé sept ans jour pour jour après le tragique décès de l’acteur star de la série, Cory Monteith (il incarnait Finn), lui qui a succombé à une overdose de drogues et alcool quelques mois avant son mariage avec Lea Michele.

Cette dernière, dans la tourmente après des accusations de racisme de la part d’anciens membres du casting, a publié une photo en noir et blanc de son ex compagnon et de Naya Rivera.

Tous les acteurs de la série y sont allés de leur hommage sur les réseaux sociaux, louant le talent de leur amie, mais aussi ses qualités humaines, sa générosité, sa modestie, sa drôlerie et son intelligence.

Heather Morris, qui incarnait la petite-amie de Naya Rivera dans la série, a quant à elle partageait des photos de leurs enfants qui jouent ensemble, expliquant qu’elle ne faisait pas de photos avec Naya car elles n’aimaient pas cela. » Notre amitié n’avait pas besoin de preuve » explique-t-elle dans une poignante lettre ouverte.

Chris Colfer écrit un bel hommage publié par Variety

Variety a accordé à Chris Colfer une tribune dans laquelle il a pu rendre hommage à son amie. Et le jeune homme a montré à quel point il se sentait déchiré depuis la mort de Naya Rivera, à tel point qu’il se demande si elle a réellement existé, elle qui était » si talentueuse, hilarante et belle à la fois « .

Conscient qu’aucun mot n’est assez fort pour rendre hommage à l’actrice et chanteuse, il a néanmoins tenté de refléter par son hommage l’image que leur renvoyait Naya Rivera : » Quand Naya se mettait à chanter, vous pouviez sentir son âme résonner. Sa voix vous brisait le coeur en un refrain, pour mieux le reconstruire sur le suivant. La voir se produire sur scène était comme regarder la magie se déployer sous vos yeux. Naya ne chantait pas juste une chanson. Elle lui donnait vie « .

Chris Colfer n’oublie pas de parler de l’importance qu’a pu avoir Naya Rivera auprès de la communauté LGBT+, elle qui incarnait une femme homosexuelle : » son interprétation héroïque et novatrice de Santana Lopez dans glee a inspiré des millions de jeunes gens dans le monde « .

Il conclut ses mots en expliquant que le vide qu’elle laisse ne saura être comblé, elle qui était le « brillant exemple de l’impact qu’une personne peut avoir lorsqu’elle vit sa vie sans peur « .