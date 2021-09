Girls Aloud : Le groupe perd la chanteuse Sarah Harding, décédée dans sa 39e année à cause d’un cancer du sein !

C’est une bien triste nouvelle. Le dimanche 5 septembre dernier, Sarah Harding a rendu l’âme des suites d’une bataille contre le cancer du sein. L’annonce a été faite par la mère de la star du groupe Girls Aloud via Instagram. On vous en apprend davantage dans la suite.

Une bataille qui a duré plus d’un an

Difficile d’oublier la date du 5 septembre 2021, surtout quand on a perdu sa fille. C’est avec grande peine que la mère de Sarah Harding a posté l’annonce qui fait mal. L’année dernière, la star de Girls Aloud avait souligné être sujette à de sérieux troubles de santé.

En effet, Sarah Harding menait un véritable combat contre le cancer. Une bataille qui après plus d’un an, a fait perdre la vie à la chanteuse et mannequin de 39 ans.

Des hommages poignants

Pour rendre hommage à la disparue, sa mère a rédigé un texte assez émouvant un peu plus tôt dans la journée. « Beaucoup d’entre vous connaissent le combat de Sarah contre le cancer et le fait qu’elle s’est battue si fort depuis son diagnostic jusqu’à son dernier jour », avait-elle écrit au début de son texte. La mère endeuillée a ensuite expliqué que sa fille s’en est allée ce matin.

On pourrait comprendre que la défunte se sentait particulièrement soutenue grâce à toute l’affection du public à son égard. La mère de Sarah rappellera également que sa fille n’aurait pas aimé que son combat soit le souvenir qu’on garde d’elle. Sa fille était une étoile brillante et c’est ce que sa mère souhaite que le public et ses proches gardent en mémoire.

Son ancienne partenaire Nadine Coyle lui a également rendu un bel hommage. Très dévastée, la nouvelle n’a pas été des plus simples à supporter. « Je suis dévastée !! Je ne trouve pas les mots pour exprimer ce que je ressens pour cette fille et ce qu’elle représentait pour moi !! Sais que beaucoup d’entre vous éprouvent la même chose. Je vous envoie donc tout mon amour », avait-elle publié sur son compte Instagram accompagné d’une photo de la défunte.

Une chanteuse très connue à l’échelle mondiale

Durant de nombreuses années, Sarah Harding a été membre du groupe les Girls Aloud. À ses côtés, on pouvait retrouver Nadine Coyle, Cheryl Cole, Kimberley Walsh ainsi que Nicola Roberts. Plusieurs générations ont vibré sous leur musique phénoménale au Royaume-Uni. Les Girls Aloud battent plusieurs records, au point de hisser près de 20 morceaux de suite dans le top 10 britannique.

Célébrité des années 2002

C’est en périphérie de Manchester que Sarah Harding est née en 1981. La chanteuse est devenue célèbre avec son groupe après leur participation à l’émission Popstars : The Rivals en 2002. Au total, c’est près de 5 millions de disques que le groupe a écoulés au Royaume-Uni. Les Girls Aloud étaient même parvenues à remporter le titre de meilleur single britannique au cours des Brits Awards en 2009.

Après sa carrière de chanteuse, Sarah s’est tournée vers des émissions de télé-réalité en tant que comédienne. C’est en 2020 que la jeune dame fera l’annonce de sa lutte face à un cancer du sein dans les colonnes du Times. La maladie s’était étendue à la colonne vertébrale, alors que Sarah avait fait recours à plusieurs séances de chimiothérapie et de radiothérapie.