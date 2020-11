Gilles Verdez : Le chroniqueur fait une lourde chute sur les plateaux de « Touche pas à mon poste » en voulant réaliser des pompes !

Faire des pompes n’est pas facile, les faire avec une seule main encore moins. Cela n’a pas empêché Gilles Verdez de s’y essayer ce mercredi 4 octobre 2020 dans l’émission Touche pas à mon poste. Le problème, c’est qu’il a raté, et pas qu’un peu !

Une émission où les chroniqueurs donnent de leur personne

On rit beaucoup dans Touche pas à mon poste, ce qui est tout à fait normal pour une émission de divertissement. Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ont l’habitude de parler de l’actualité dans la bonne humeur, même si cela peut parfois devenir tendu, selon le sujet abordé.

Toutefois, contrairement à Balance ton post, l’ambiance de TPMP se prête plutôt à la rigolade, et ce n’est pas seulement en raison de vannes ou de séquences particulièrement drôles diffusées. En effet, très souvent, les chroniqueurs sont mis à contribution pour divertir les téléspectateurs.

Evidemment, il s’agit là d’un exercice qui demande beaucoup d’autodérision et d’humilité, et tout le monde n’en est pas capable. D’ailleurs, il est arrivé que de nouveaux chroniqueurs quittent l’aventure pour cette raison.

Pour autant, il y a des personnes qui demeurent fidèles à Cyril Hanouna envers et contre tout. Dans cette catégorie, on peut citer Jean-Michel Maire, Isabelle Morini-Bosc, Valérie Bénaïm, mais aussi Gilles Verdez.

Les chroniqueurs de TPMP sont appelés à donner leur avis sur des sujets d’actualités, ce qui peut leur valoir des attaques violentes sur Twitter. De plus, ils sont souvent appelés à relever des défis sur le plateau ou en dehors quelques rares fois.

Cela n’est pas toujours sans risque, mais le fou rire est toujours au rendez-vous. On se rappelle encore des chroniqueurs de Cyril Hanouna, homme comme femme en robe de mariée pour défiler devant Cristina Cordula, ou encore Benjamin Castaldi en reine des neiges. Il y a quelques semaines, Jean-Michel Maire qui a pratiquement sassé le décor, et cette fois, c’est au tour de Gilles Verdez.

Gilles Verdez s’essaie aux pompes

Tibo InShape était l’invité de Touche pas à poste ce mercredi 4 octobre 2020. Il s’agit d’un youtubeur fitness avec plusieurs millions d’abonnés. A 28 ans, le youtubeur, de son vrai nom Thibaud Delapart, est un passionné de sport au point de se dire addict.

Cyril Hanouna fidèle à son habitude, n’a pas manqué de demander une démonstration à son invité plus que populaire sur la toile. Ce à quoi Tibo InShape s’est prêté avec bonne volonté. Pour l’occasion, le champion de fitness a réalisé des pompes à une main sur le plateau.

Ensuite, Tibo Inshape a mis les chroniqueurs de Touche pas à mon poste au défi d’en faire de même. Ainsi, le mari d’Aurore n’a pas hésité à prouver son excellente condition physique en réalisant parfaitement les pompes à une main. Comme quoi, son régime Comme J’aime a parfaitement fonctionné.

Le journaliste sportif Gilles Verdez, a également voulu relever le défi…et on peut dire qu’il s’est complètement raté ! En effet, le chroniqueur dès le 1er essai, s’est tout simplement écroulé de tout son poids, tombant face contre terre sur le sol du plateau de C8… aïe !

Cette scène a tout simplement fait exploser de rire Cyril Hanouna et toute sa bande, alors que certains ont pensé que le compagnon de Fatou avait peut-être fait exprès de tomber : « Mais qu’il est c** c’est pas possible », « Quand on entend le bruit il joue pas la comédie hein »

Le fou rire provoqué par l’exploit de Gilles Verdez a mis quelques temps à se calmer, avant que l’émission ne puisse repartir… Sacré Gilles !