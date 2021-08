Gil Alma : L’acteur poste un triste message dans lequel on apprend sa rupture avec Aminata après 15 ans de vie commune !

Les ruptures ne sont pas toujours faciles à vivre, surtout si le temps passé avec le conjoint a été très long. Gil Alma en sait quelque chose. Le lundi 30 août dernier, l’acteur de ‘’Nos chers voisins’’ a publié un message assez déchirant pour lui et sa communauté. C’est ainsi qu’on apprit que Gil Alma et son épouse Aminata se sont séparés. On vous en dit plus dans la suite.

Un moment difficile que Gil Alma a souhaité partager

Le lundi 30 août 2021 restera longtemps dans la mémoire de Gil Alma ainsi que de celle de ses fans. En effet, le comédien qu’on retrouve dans ‘’Nos chers voisins’’ a annoncé une triste nouvelle à sa communauté. Le cœur lourd certainement, Gil Alma a fait savoir qu’il s’était séparé de sa femme, Aminata. L’homme était marié avec cette dernière depuis plus d’une dizaine d’années.

Avec une photo en noir et blanc, l’acteur a souhaité laisser entrevoir sa peine tout en y ajoutant un message poignant. « Après 15 ans, notre histoire s’arrête ». Les deux ex-conjoints avaient donné vie à deux enfants comme l’a d’ailleurs souligné Gil Alma dans son message. « Nous avons eu deux magnifiques garçons, et c’est la plus belle chose qui nous soit arrivée ».

Gil et Aminata s’étaient rencontrés en 2006 au cours d’une soirée. La jolie métisse, dans le temps, avait joué le rôle d’une comédienne. Sa beauté et sa peau caramel n’avaient pas laissé Gil indifférent qui l’avait comparé à Tina Kunakey.

Les précédents mois n’ont pas été faciles à vivre

Gil Alma n’a pas manqué l’occasion de revenir sur les derniers mois qu’il a vécu. À en croire le comédien, il lui a fallu beaucoup de courage pour franchir cette étape. Ce n’était pas aisé pour le couple de s’avouer toute la vérité. Les trois derniers mois ont été très sombres pour Gil Alma et Aminata. Il s’agit d’un sacré coup dur pour le comédien. Celui-ci voit malheureusement s’arrêter une histoire qui aura pris une bonne partie de sa vie.

Heureusement, l’homme a pu immédiatement être soutenu par son public sans qui il n’aurait pas pu faire face à cette situation. « C’est vous, le public, qui m’avez soutenu sans le savoir en me donnant énormément d’amour et de rires », pouvait-on lire dans son message.

Toutefois, l’acteur de 41 ans demeure confiant, soulignant que sa vie amoureuse ne s’éteindra pas là. Il a en effet rappelé qu’il a reçu comme un signe d’espoir, comme s’il devait continuer à croire en l’amour. Le comédien s’est vu jouer un spectacle dans lequel il s’est marié.

Un projet qui n’ira pas à terme

C’est une immense déception qui touche les fans de Gil Alma. En effet, ces derniers étaient plutôt dans l’attente d’une nouvelle réjouissante de la part de leur acteur. Le comédien de ‘’Nos chers voisins’’ avait fait l’annonce l’année dernière de la possibilité d’adopter un troisième enfant. C’était lors d’une interview accordée à ‘’Closer’’.

Il évoquait le fait qu’une petite Sénégalaise pourrait bien intégrer la famille dès que ses garçons seraient plus autonomes. Un projet qui sans doute ne verra jamais le jour.