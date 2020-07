Gérard Hernandez Raymond Scènes de Ménages ! Ses confessions intimes sur sa santé !

Gérard Hernandez qui incarne un homme ronchon et prêt à multiplier les blagues envers sa femme a toutefois une petite santé.

L’intensité demandée est importante et le moral n’est pas forcément au beau fixe. Ses déclarations sur un plateau de télévision avaient déjà alerté tous les téléspectateurs.

Gérard Hernandez apparaît les larmes à l’oeil

Ce papy est finalement touchant et très éloigné de son personnage détestable dans cette série à succès. Elle a permis de découvrir de véritables stars du petit écran comme Audrey Lamy, la soeur d’Alexandra qui avait également percé dans ce milieu avec Jean Dujardin.

Raymond est donc une figure emblématique et les déclarations sont peu nombreuses. Vous avez pu le découvrir sur C8 aux côtés de Cyril Hanouna lors de la Grosse Rigolade. Il avait été invité pour partager quelques blagues, mais l’homme paraît fatigué et un peu déconnecté de la réalité.

Il faut savoir que le comédien n’est pas très jeune puisqu’il est tout de même âgé de 87 ans .

. Gérard Hernandez se fatigue donc beaucoup plus vite, les tournages sont alors difficiles à enchaîner.

Pour avoir un épisode tous les soirs, le rythme est forcément très soutenu et le comédien n’arrive pas à suivre la cadence.

Les propos de Gérard sont alors alarmants et certains internautes se demandent si un aménagement ne pourrait pas être envisagé.

Il avait les larmes aux yeux lorsqu’il a évoqué son futur et éventuellement sa mort. Il a des difficultés pour se déplacer, il n’est donc pas aussi dynamique qu’il pourrait le vouloir, il faut alors multiplier les prises pour que les enregistrements soient enregistrés comme la production le souhaite. Gérard Hernandez est conscient qu’il est plus proche de la fin et il évoque la mort avec un certain discernement et une grande sagesse.



Gérard se motive constamment

Lorsque le physique n’est pas celui escompté, les professionnels estiment qu’il faut impérativement se motiver. Gérard Hernandez, le compagnon fictif de Huguette dans Scènes de Ménages est conscient qu’il peut encore compter sur sa tête. Il n’a donc pas de difficultés pour se motiver au quotidien et surtout il apprend comme il le souhaite tous les textes. Il est toutefois conscient que la vieillesse est problématique et il n’a plus la même fougue. D’autres confessions ont également pu émouvoir les téléspectateurs. En effet, Gérard Hernandez a évoqué sa femme dans l’une des vidéos et il estime qu’il a peur pour son avenir.

Si le comédien venait à décéder, elle se retrouverait seule, l’inverse est aussi envisagé. Cette situation semble être très pénible pour le couple qui n’évoque pas souvent la fin. Comme pour tous les humoristes, il estime que l’humour lui permet de s’évader, mais généralement, lorsque les plaisanteries s’enchaînent, il n’est pas très bien dans sa tête. Vous connaissez sans doute cette image qui permet de comprendre que l’homme le plus malheureux est en réalité un clown.

L’émotion est donc présente pour cet homme qui tente de faire rire la France à travers de nombreuses apparitions dans cette série ou sur le plateau de la Grosse Rigolade.

Si vous souhaitez retrouver les aventures du comédien, vous avez rendez-vous sur les réseaux sociaux et notamment Instagram. En effet, il suffit de suivre le compte officiel de l’émission pour avoir des vidéos insolites, des bêtisiers en direct des coulisses ou encore les positions très sympathiques des acteurs et actrices de cette série à succès qui a permis à certains talents d’être dévoilés comme Audrey Lamy.

La vieillesse est toujours problématique, la prise de conscience est difficile et certains seniors ont des difficultés à envisager cette fin de vie. Alors que le coronavirus touche de plus en plus les pays, cette question de la solitude et de l’isolement se dévoile.