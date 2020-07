Gérard Depardieu : l’acteur serait impliqué dans le rachat de l’OM

On le savait polyvalent. Gérard Depardieu n’est pas uniquement l’un des plus grands comédiens du cinéma français. C’est également un homme d’affaires, toujours en quête de nouvelles expériences. Bon vivant, l’acteur s’est notamment fait un nom dans le milieu du vin et de la gastronomie. Il possède d’ailleurs plusieurs établissements à son nom. Et quand il ne se passionne pas pour les mets raffinés et du bon nectar, c’est vers le ballon rond qu’il se tourne. En effet, l’interprète de Cyrano de Bergerac serait l’un des protagonistes du probable rachat de l’Olympique de Marseille, sur lequel plane tant de spéculations.

Une relation trouble

Ce sont nos confrères de L’Equipe qui sont à l’origine de cette révélation. D’après le quotidien, Gérard Depardieu serait un grand ami de Mohamed Ayachi Ajroud, un mystérieux homme d’affaires franco-tunisien. Ce dernier serait proche de Mourad Boudjellal, l’ancien président du FC Toulon, dans le cadre du projet de rachat de l’OM, dans lequel interviendraient des fonds venus du Moyen-Orient. Mais malgré les sourires de façade, l’acteur ne porterait plus Mohamed Ayachi Ajroud dans son cœur. Lors d’une conversation téléphonique avec l’ancien footballeur Basile Boli, il aurait même dit de lui qu’il n’était pas « fiable » et « incapable de tenir ses promesses ».

De là à faire échouer un projet financier d’une aussi grande ampleur que le rachat de l’OM ? À L’Equipe, Gérard Depardieu s’est montré assez bref au sujet de Mohamed Ayachi Ajroud, se contentant d’un simple « je ne fais pas papier sur lui ». Du côté de l’homme d’affaires, c’est un autre son de cloche. En effet, ce dernier ne tarit pas d’éloges sur le comédien et le fait savoir : « Je ne suis fâché avec personne. Gérard est un ami et je ne sais pas pourquoi il n’a pas voulu s’exprimer ».

Sur la même longueur d’onde

Pourtant, il n’y a pas si longtemps, les deux hommes semblaient s’entendre à merveille. C’est du moins ce que laissait supposer leur complicité affichée sur les réseaux sociaux. Une vidéo postée en 2019 par Mohamed Ayachi Ajroud montrait d’ailleurs ce dernier en train de chanter les louanges de l’acteur : « J’ai vu tes chevaux, j’ai vu cette maison, j’ai vu ta famille, j’ai vu l’homme que tu es, à savoir quelqu’un qu’on aimerait suivre partout ». Alors invité par l’homme d’affaires, Gérard Depardieu l’avait abreuver de compliments en tous genres : « Tu es un hôte extraordinaire avec une culture que peu de gens ont ».

Pour le moment, le plus grand mystère plane sur l’origine de l’éloignement entre les deux hommes, jadis si complices. Reste désormais à savoir si le nom de Gérard Depardieu, en plus du milieu du cinéma, va désormais être associé à celui du football et au stade Vélodrome.