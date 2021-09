Garou : Changement radical pour le célèbre chanteur qui vit reclus dans sa forêt dorénavant !

C’est un chanteur talentueux Garou, et la majorité de ses titres ont été de véritables tubes pour le public francophone. Le célèbre artiste canadien a rapidement conquis les français, et est resté proche d’eux pendant environ 20 ans. Cependant, Garou a fini par tout laisser et a disparu des feux des projecteurs. Où était-il ?

De la lumière jusqu’à la solitude

Garou était chanteur bien avant, mais sa carrière a véritablement décollé avec la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Dans la peau de Quasimodo, où il a interprété la chanson Belle en compagnie de Patrick Fiori et de Daniel Lavoie, Garou a séduit plusieurs générations de français. Par la suite, son 1er album solo intitulé Seul, a remporté un gros succès en 2000. Le chanteur est devenu l’un des préférés des français.

Lorsque l’aventure The Voice a débuté, on y a vu le célèbre chanteur intervenir sur plusieurs saisons en tant que coach. Il a d’ailleurs laissé son empreinte dans l’émission de Nikos Aliagas. Cette année, pour la version All stars, plusieurs candidats sont d’anciens élèves de Garou. Finalement, après ces quelques années sur les chaînes françaises à animer quelques émissions, la canadien a fini par se faire discret. Le compagnon de Stéphanie Fournier semblait fatigué de la vie sous les projecteurs, et s’est éclipsé. On dirait bien que pour lui, il y a eu un confinement avant l’heure.

Ce Lundi 27 septembre 2021, Garou était au micro de RTL Belgique. Pour les fans qui souhaitent savoir où il est passé pendant tout ce temps, rien de compliqué. Le célèbre chanteur a indiqué son besoin de nature. Garou a révélé qu’il gère une compagnie de récupération de bois ancien. Surtout, il s’est acheté toute une forêt dans laquelle il vit tranquillement.

Il revient après être resté seul

Alors qu’il est resté très entouré pendant environ 20 ans, Garou a décidé de s’éloigner de tout le faste, et de repartir pour une vie plus simple. Pour cela, le chanteur s’est tout simplement offert une forêt. Au cours de son interview, il a révélé qu’il s’est attelé à mener une vie simple, même si cela paraissait parfois cliché. On apprend ainsi que l’interprète de Demande au soleil a rénové une vieille grange en studio, réalisé son propre sirop d’érable, etc.

Toujours sur les ondes de RTL Belgique, Garou confie avoir revigoré sa forêt, et passé du temps en petit comité, c’est-à-dire en famille. Alors qu’il était connu pour être particulièrement festif autrefois, Garou semble avoir prouvé que le bonheur se trouve souvent dans les choses simples de la vie.

Malgré tout, Garou demeure un artiste dans l’âme, et à 49 ans, le chanteur n’a pas encore tiré un trait sur sa carrière. Pour le plus grand bonheur de ses fans, il revient dès le 1er octobre 2021. En effet, le célèbre chanteur revient pour entamer une tournée dans toute la France. Cette tournée sera intitulée Upscene, et Garou y reprendra des morceaux de célèbres artistes tels que Charles Aznavour, Léo Ferré ou encore Georges Brassens.