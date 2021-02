Gaël Monfils : des larmes et un résultat catastrophique pour l’Open d’Australie, les fans sont choqués

Si le score de Gaël Monfils a pu entraîner une vague d’incompréhension sur les réseaux sociaux, certains ont été touchés par les larmes du Français. Ce dernier a eu un résultat clairement catastrophique, mais il est finalement compréhensible. Avec la crise du coronavirus, les entraînements sont difficiles et les compétitions sont également réduites au minimum. Toutefois, à Melbourne, Gaël Monfils a été éliminé immédiatement en cinq sets alors qu’il affrontait à un joueur au 86e rang à savoir Ruusuvuori.

Gaël Monfils, le numéro 11 chute dès l’ouverture de l’Open d’Australie

Malgré la crise sanitaire, le monde du tennis revient sur le devant de la scène, l’Open d’Australie se déroule finalement normalement puisque Melbourne a pris ses précautions en amont. La compétition était donc au rendez-vous, la liste des joueurs reste sympathique, tout semblait être au rendez-vous pour combler tout le monde, mais Gaël Monfils a chuté. Ce dernier n’a pas réussi à trouver les clés de cette rencontre et le numéro 11 a donc laissé sa place dès son arrivée.

C’est finalement un drame pour les adeptes du tennis puisque Gaël Monfils n’a pas forcément habitué les Français à un tel score .

. Il faut savoir que l’année 2020 a été très perturbante pour les joueurs avec notamment le report de Roland Garros au cours de la seconde partie de l’année.

Pourtant, Ruusuvuori ne semblait pas être une menace puisqu’il était beaucoup plus bas dans le classement.

Cela montre une nouvelle fois que la hiérarchie dans le classement n’est pas toujours respectée, de petites pépites peuvent se révéler.

De plus, son adversaire réalisait seulement son troisième Grand Chelem, il n’était donc pas difficile pour Gaël Monfils de gagner la rencontre au vu de son expérience. Malheureusement, le match s’est soldé par un score assez difficile à encaisser : 3/6, 6/4, 7/5, 3/6 et 6/3. Le joueur français a également versé quelques larmes après sa défaite, les réseaux sociaux ont clairement été émus alors que d’autres n’ont pas hésité à le pointer du doigt au vu de sa prestation.

Au final on va surtout espérer que l'épaule aille bien. Pour le jeu c'était prévisible que ce soit un peu la pagaille. Il veut changer des choses et manque de repères. Les reprises sont + difficiles pour Gaël qu'avant mais une fois lancé il peut faire très mal. Back to practice! — Gaelmonfils_forum (@FandeMonfils) February 3, 2021

Gaël Monfils est toutefois lucide sur la situation et il ne se fait pas des châteaux en Espagne. Il précise qu’il joue mal et son service n’est pas celui escompté. Au sein de cette rencontre, rien ne s’est passé comme prévu avec notamment un coup droit défaillant et de nombreuses fautes.

Gaël Monfils était à bout de souffle à l’Open d’Australie

Lors de sa conférence de presse, dont les propos ont été relayés par Le Parisien, Gaël Monfils précise qu’il était impuissant face à son adversaire, il était dévasté et surtout essoufflé. Aucune confiance, comme il peut le révéler avec la plus grande franchise lors de cette interview. Le Français quitte donc l’Open d’Australie réalisé en pleine pandémie, mais aucune restriction ne devrait être identifiée, car le pays semble s’être débarrassé du coronavirus. Il faut savoir que les conditions ont été beaucoup plus drastiques qu’en France au cours des derniers mois.

C’est aussi parce qu’il est souvent sans filtre que j’aime profondément @Gael_Monfils depuis le début de sa carrière. https://t.co/WzGrbXAVOT — Denis Brogniart (@DenisBrogniart) February 9, 2021

Gaël Monfils termine la conférence de presse avec quelques larmes et il précise qu’il n’a pas finalement besoin d’en dire plus puisque son mal-être se ressent. Les images ont rapidement fait le tour du Web et les fans du Français espèrent qu’il pourra se ressaisir. Cette année pourrait se dérouler comme les autres au niveau de la compétition si toutefois la pandémie ne prend pas d’ampleur.

L’Open d’Australie sera sans doute un test important pour de nombreux pays qui organisent les rencontres de tennis comme la France. Cette dernière pourrait donc proposer aux dates prévues Roland Garros, mais l’attente est encore longue pour obtenir une éventuelle confirmation.