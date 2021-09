Frédéric Diefenthal : L’acteur est pris par une vive émotion quand il voit son fils Solhan dans « La chanson secrète » !

Ce samedi 4 septembre 2021, l’acteur français Frédéric Diefenthal n’a pas réussi à se retenir face à son petit bout. Ce dernier est venu donner de la voix pour lui dans l’émission La Chanson secrète.

Une belle surprise pour Frédéric Diefenthal

Comme de nombreux artistes et célébrités, Frédéric Diefenthal a été sollicité pour participer à La Chanson Secrète. Il s’agit d’un programme produit et diffusé par TF1. C’est un pur régal pour les fans des artistes invités, car c’est une occasion de les connaître un peu plus. Le concept de l’émission veut que les célébrités viennent s’asseoir dans un fauteuil au milieu d’un public.

A chaque fois que la lumière s’allume, il découvre quelque chose au même moment que le public. Il s’agit à chaque fois d’une personne proche, de la famille, ou des amis. Ils viennent tous chanter pour la célébrité qui est invitée.

Dans l’émission diffusée ce samedi, l’un des invités à La Chanson Secrète était Frédéric Diefenthal. Le célèbre comédien français a eu une magnifique surprise en voyant son fils Solhan prononcé les paroles d’une chanson. « Je t’aime et je crains de m’égarer » des paroles issus de la chanson L’Anamour de Jane Birkin.

En plus de son petit, le comédien a aussi vu sa compagne et ses amis. Tous étaient là pour lui chanter l’un de ses morceaux préférés. C’est ainsi que la chanson écrite et composée par Serge Gainsbourg pour sa compagne Jane Birkin a fait fondre le comédien. Notons que ce qui l’a le plus touché, a été la voix de son enfant. Ce dernier n’était pas là, mais il y a eu un enregistrement de sa voix, qui a été diffusé dans une boîte à musique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Frederic Diefenthal (@frederic_diefenthal)

Parmi les personnes proches invitées pour Frédéric Diefenthal, il y avait Michèle Bernier. Cette dernière a chanté Ces mots stupides de Sacha Distel. D’après ce qu’on a compris, c’est ce morceau qui a rapproché les deux artistes. En effet, ils travaillent ensemble sur une pièce de théâtre écrite par Laurent Ruquier « Je préfère qu’on reste amis ». A force d’interpréter cette chanson ensemble, ils ont fini par nouer des liens.

Tout un panel d’émotions dans la chanson secrète

Un sourire, des rires, de la danse, et même quelques larmes, Frédéric Diefenthal est passé par toutes les émotions. Il faut dire qu’ils ont été nombreux à lui rendre hommage dans La Chanson Secrète. Notons que c’est Nikos Aliagas, le célèbre animateur de TF1, qui présente cette émission, avec tout le talent qu’on lui connaît.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MissFiori (@miss._.fiori)

La chanson secrète a surpris plusieurs personnalités ce samedi, en dehors de Frédéric Diefenthal. Il y avait entre autres, l’animateur Camille Combal, le célèbre chanteur Calogero, l’animateur Michel Drucker, et aussi Julien Clerc. Encore une fois, pari gagné pour TF1 qui a su rassembler des personnalités qui figurent parmi les préférés des français.

Nul ne doute que les fans de ces célébrités ont beaucoup apprécié, d’avoir pu connaître davantage leurs idoles.