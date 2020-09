Fred Cauvin reconnaît avoir giflé Loana, il aurait encore des sentiments pour elle

Depuis quelques années, Loana se retrouve en Une de la presse people pour divers problèmes et cette fois, ce sont des photos avec le corps tuméfié qui sont au coeur des débats. Fred Cauvin avait donc été invité par Cyril Hanouna sur le plateau de TPMP pour évoquer cette histoire, et surtout pour savoir s’il était réellement l’auteur des coups. Il a également fait de la garde à vue puisqu’il est soupçonné d’avoir frappé Loana. Par contre, il nie en partie les faits, mais il reconnaît par contre lui avoir donné une gifle à cause d’une « accumulation de fatigue ».

Fred Cauvin dit "Je ne frappe pas les femmes, juste une petite gifle au mois de Février "… Le problème c'est lui, il la drogue depuis sa sortie de Secret #TPMP #loana #violence #Jpopbuzz pic.twitter.com/Y66g6J2frM — #JPOPBUZZ (@JPOPBUZZ) September 22, 2020

Les internautes crient au scandale après les propos de Fred Cauvin

Les fans de TPMP et de Cyril Hanouna n’ont déjà pas compris les raisons concernant l’invitation de Fred Cauvin. Pour certains, il est soupçonné d’être l’auteur de ce drame, il n’aurait donc pas sa place dans la lumière et surtout sur le plateau de Touche pas à Mon Poste ou dans n’importe quelle émission. Lorsque le présentateur a dévoilé dans la journée le programme de l’émission de ce mardi, une première polémique a vu le jour. Elle a pris une ampleur conséquente lorsque l’ancien conjoint de Loana a pris la parole en direct.

Donc Fred Cauvin dit "Je ne frappe pas les femmes" mais il avoue 1 minutes après avoir mis une gifle à Loana Il se moque de qui lui ? Le problème c'est peut-être lui aussi en plus d'autres soucis #TPMP @TPMP — Stéphane Larue (@larueofficiel) September 22, 2020

Il est donc sur C8 et Fred Cauvin reconnaît qu’il y a eu une petite gifle comme il le précise .

. Il explique cela par une accumulation de fatigue et Loana prenait aussi des substances, il a donc tenté de justifier cette gifle.

Pour les internautes, Fred Cauvin est un menteur et ses raisons n’ont pas lieu d’être puisque pour eux, on ne frappe jamais une femme même si la fatigue est importante.

Il révèle qu’il y a eu aussi des violences verbales, mais pas physiques.

La gagnante de «Loft Story 1» a posté des photos chocs de son corps tuméfié. Elle révèle avoir été rouée de coups par son ex, Fred Cauvin. https://t.co/MbT10jmVjh — Le Matin (@Lematinch) September 17, 2020

Fred Cauvin révèle face à Cyril Hanouna qu’il n’est pas un homme violent et les accusations sont par contre « extrêmement graves ». En parallèle, les internautes se déchaînent, car ils ne comprennent pas pourquoi il a été questionné. D’autres sont convaincus qu’il est un menteur et il est même décrit comme un pervers narcissique.

Fred Cauvin s’exprime dans une autre émission

L’ancien compagnon de Loana apparaît dans une émission proposée par Star Mag. Il dévoile les mêmes révélations tout en précisant qu’il a encore des sentiments pour Loana. Il révèle qu’elle ne serait plus là aujourd’hui s’il l’avait vraiment frappé pendant quatre heures. En étant un ancien sportif, il lui aurait donc administré des coups beaucoup plus violents. Fred Cauvin précise qu’il n’a pas forcément des contacts, il lui faisait aussi des leçons de morale pour qu’elle lutte contre les addictions. Ces dernières auraient disparu pendant un certain temps, mais Loana serait alors retombée dans cet engrenage.

Fred Cauvin estime dans Star Mag qu’il y avait des violences verbales surtout lorsqu’il boit un petit verre. Il a tendance à être méchant dans ce cas de figure, mais il révèle qu’il a aussi porté plainte pour diffamation. Cet homme précise qu’il a pu la ramasser à plusieurs reprises à la petite cuillère et Loana est suivie par un médecin qui lui procure des médicaments pour dormir. Elle aurait également tendance à se frapper la tête contre le mur. Dans tous les cas, les déclarations de Fred Cauvin n’ont pas fait l’unanimité et de nombreuses personnes prennent le parti de Loana dans cette affaire.