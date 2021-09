Françoise Hardy : Malgré sa santé fragile, la chanteuse est toujours non vaccinée… On se demande pourquoi son médecin ne l’y encourage pas !

Entre les lignes du magazine Technikart, on peut lire des confidences de Françoise Hardy à propos de sa santé agonisante. Depuis un moment, la blonde traverse une très mauvaise période et cela ne semble pas s’améliorer. C’est ainsi qu’elle a confié qu’elle ne s’est toujours pas fait vacciner malgré son état. Voilà une nouvelle qui surprend la majorité. Encore plus surprenant, son médecin traitant le lui déconseillerait vivement de le faire.

Françoise Hardy atteinte d’un cancer sans espoir

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sergi Bellver (@sergi_bellver)

Pour Françoise Hardy, les temps sont particulièrement difficiles. Souffrante d’un cancer du pharynx, la célèbre chanteuse de 77 ans sait qu’elle n’aura plus jamais la chance de chanter. C’est une bien dure nouvelle pour la célèbre femme. Selon ses aveux, elle aurait du mal à secréter de la salive sans quoi il est impossible de faire un certain nombre de choses.

Par exemple, à cause de cette absence de salive, Françoise ne parvient pas à s’alimenter comme il faut. Par conséquent, il est difficile de vivre normalement. C’est une période extraordinairement rude que traverse la célèbre chanteuse, d’après bien sûr ses confidences en juin 2019. Depuis, la génitrice de Thomas Dutronc vit dans la solitude à son domicile.

Elle parvient à se nourrir grâce à l’aide de ses proches qui à tour de rôle passent lui procurer le repas. Voilà une situation que vit difficilement l’auteur du titre Message personnel. C’est assez triste, car elle ne cache pas qu’elle attend avec désespoir son dernier jour. Le désespoir de la chanteuse est à son comble, puis qu’elle a même pensé à opter pour l’euthanasie.

Françoise affirme même avoir déjà pris les différentes dispositions pour apprêter son départ de cette terre. Elle aurait déjà fait rédiger son testament depuis plusieurs années maintenant avec l’aide de son notaire. Elle confie dans le magazine qu’elle espère avoir laissé à son fils assez d’argent pour couvrir les charges qu’elle lui laissera.

La vaccination n’est pas envisageable pour Françoise Hardy

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Françoise Hardy (@mademoiselle_hardy)

On peut penser que Françoise Hardy fait partie des premières personnes vaccinées contre le Covid-19 en raison de son état. Ce n’est pourtant pas le cas. Tandis que son ex Jacques Dutronc et son fils Thomas ont fait le pas, la chanteuse n’est toujours pas vaccinée. La raison serait son médecin traitant qui le lui déconseille vivement.

Selon son alerte, l’organisme de la chanteuse serait dépourvu de lymphocytes à l’issue de ses séances de chimiothérapie. Or, l’efficacité des vaccins ARNm qu’elle prend dépend de la réponse des lymphocytes, à en croire la chercheuse Katalin Kariko. Françoise Hardy fait donc partie de la minorité des Français qui n’ont jusque-là reçu aucune injection.

La grande et célèbre artiste aimée du grand public sent son sort scellé et sans appel. D’ailleurs, telle qu’elle l’a elle-même dit entre les lignes du magazine Gala, elle espère juste trouver la mort en paix. Quant à l’euthanasie à laquelle elle a souhaité avoir recours, il s’agit en France d’un sujet encore tabou.