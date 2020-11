François Hollande à nouveau grand-père : Son fils Thomas et Emilie Broussouloux accueillent leurs deuxième enfant !

Même si le paysage semble assez sombre en cette fin d’année pour les français, avec les attentats terroristes et le reconfinement, il y a encore quelques évènements qui donnent la joie au cœur. C’est le cas par exemple de la nouvelle concernant la grossesse de la belle-fille de l’ancien président François Hollande. La jeune femme déjà mère d’un premier enfant, a partagé la nouvelle de sa deuxième grossesse sur son compte Instagram il y a quelques jours.

Emilie Broussouloux attend avec impatience l’arrivée de son deuxième enfant…

L’arrivée d’un enfant est toujours une bonne nouvelle pour toute la famille, principalement lorsque le couple est équilibré et épanoui. Les Hollande sont donc ravis de pouvoir accueillir leur deuxième enfant dans quelques mois, malgré tous les problèmes que traverse la France en ce moment. C’est le 04 novembre dernier, qu’Emilie Broussouloux, belle-fille de François Hollande, a partagé une vidéo sur son compte Instagram. L’épouse de Thomas Hollande a annoncé qu’elle voulait partager avec ses abonnés, quelques informations sur son nouveau projet professionnel. Ce projet consiste à réaliser une nouvelle série en ligne, qui parlera de la grossesse et de la parentalité sans aucune censure.

Comme on peut s’y attendre, la jeune femme est très excitée par ce projet, et y travaille en secret depuis 6 mois d’après ses propos. Journaliste aux multiples casquettes, c’est une femme très active qui ne manque pas d’imagination pour nous faire profiter de ses talents. C’est donc dans la foulée, en parlant de ce projet qui devrait voir le jour d’ici peu, qu’elle annonce sa deuxième grossesse. Elle propose à ses abonnés de vivre avec elle, chaque étape de cette expérience incroyable qu’est la maternité. N’oublions pas qu’elle est déjà la mère d’une petite fille d’un an à peine. Elle a donc voulu renouveler l’expérience et en profite pour mettre en avant d’autres mères avec son projet.

François Hollande très heureux d’être grand-père à nouveau

L’ex-président français serait apparemment très heureux de devenir grand-père une deuxième fois. Il semblerait d’ailleurs qu’il soit un grand-père gaga, car lorsqu’il évoque sa petite fille Jeanne, il est très ému. On a pu le constater grâce à son passage au micro d’Europe 1, le 29 octobre dernier. Reçu par la journaliste Hélène Mannarino, il a pu parler brièvement du nouveau livre pour enfants qu’il venait d’écrire. La journaliste n’a pas manqué de l’interroger sur ses rapports avec sa petite-fille Jeanne. Elle a eu vent des balades dans les bois en Corrèze auxquelles il participe avec sa famille. Il semblerait qu’il apprécie particulièrement la compagnie de sa petite fille, et qu’il adore la regarder danser.



C’est une révélation qui a intrigué François Hollande, car il se demandait comment la journaliste avait eu cette information. Plus tard, il se rend compte que ses enfants ont été interrogés avant lui, et qu’ils en ont certainement trop dit. La journaliste a également fait savoir que l’ex-président voulait que sa petite-fille l’appelle Pépère. Celle-ci ne parle pas encore très bien, mais possède déjà un body sur lequel est gravé « j’aime mon pépère ». C’était une interview assez amusante, qui avait sans doute pris François Hollande de court, car il ne s’attendait pas à ce que la journaliste en sache autant sur lui. Il s’est aussi bien gardé de faire savoir qu’il attendait l’arrivée de son deuxième petit-fils, mais heureusement sa belle-fille s’en est chargée quelques jours plus tard.