François Cluzet décrit Jean-Marie Bigard comme un abruti et le roi des beaufs

Depuis son annonce sur les réseaux sociaux ou son passage dans Sept à Huit, Jean-Marie Bigard ne semble pas faire l’unanimité. Auprès de François Cluzet, il est le roi des beaufs et il n’a pas une once de légitimité pour se présenter aux élections présidentielles. Il n’a pas hésité à dresser un portrait peu réjouissant lors de sa venue à RTL.

Quel est l’avis de François Cluzet par rapport à Bigard ?

Lors de la dernière manifestation des gilets jaunes, Jean-Marie Bigard a même été hué par les manifestants. Son passage dans Sept à Huit n’a apparemment pas été apprécié. François Cluzet estime que BFMTV n’avait pas à donner une heure d’antenne à l’humoriste.

Alors j’ai toujours aimé cette homme, mais ALORS LÀ!!!! Mais je lui dis merci!! MERCI FRANÇOIS CLUZET!!! Victoire par KO, Tyson peut aller se rhabiller! pic.twitter.com/CNC2xy78Un — Morgane Vittore (@VittoreMorgane) September 27, 2020

Il estime qu’il est un abruti total et surtout il est le roi des beaufs, il n’a donc de soutien selon lui que dans cette catégorie de personnes .

. François Cluzet révèle que le message envoyé par l’humoriste est désastreux notamment avec son t-shirt.

Il est convaincu que le message doit passer avec tolérance et non avec autant d’intolérance comme il peut le faire.

François Cluzet flingue Jean-Marie Bigard : "Comment BFM TV peut donner une heure d'antenne à ce mec qui est le roi des beaufs et un abruti total ?" – Regardez #françoiscluzet #JeanMarieBigard https://t.co/gT9hnS5ijm — Jean Marc Morandini (@morandiniblog) September 27, 2020

Pour François Cluzet, il ne peut pas imaginer qu’une telle personne puisse avoir des propos aussi bêtes. Il n’aime pas son discours, son attitude et encore moins le fait qu’il peut prendre le peuple pour des personnes aussi bêtes et beaufs que Jean-Marie Bigard. Les propos sont donc assez violents et cela montre que l’humoriste n’est pas forcément apprécié par François Cluzet.

Il faut noter qu’il a aussi pris la parole contre Olivier Véran lorsqu’il a partagé ses dernières mesures pour Marseille. Il y a désormais une grande question qui se pose : Jean-Marie Bigard va-t-il réellement se présenter ?