Florent Manaudou, un autre pas avec Pernille Brume : L’athlète vient officiellement de demander sa compagne, en mariage !

La chérie de Florent Manaudou passe certainement un des plus beaux moments de sa vie. Le nageur vient de la demander en mariage. Une proposition que cette dernière a acceptée à cœur joie. Sur Instagram, c’est l’instant de partager son bonheur avec sa communauté. Apprenez-en plus dans la suite.

Florent Manaudou est un homme rempli de joie

On se souvient qu’au cours des JO de Tokyo en août dernier, l’exploit avait été créé par le frère de Laure Manaudou. Le sportif a notamment remporté une médaille d’argent sur le 50m nage libre. Pourtant, il a enchaîné près de trois ans sans mettre de pied dans une piscine pour s’entraîner. Un moment carrément inoubliable qui n’avait pas laissé le jeune homme indifférent. « J’ai pris mon pied, c’était incroyable ! Les émotions que génère le sport sont uniques, je suis super fier de cette belle médaille », avait-il laissé comme message sur Facebook. D’ailleurs, il n’a pas manqué l’occasion d’envoyer quelques mots doux à sa compagne Pernille Blume.

Florent Manaudou est en couple avec la belle blonde depuis le mois de février 2020. Les deux amoureux se sont rencontrés en Turquie, et Pernille partage bien la passion de son chéri. Soulignons aussi que la jeune blonde avait passé le premier confinement dans l’appartement du nageur. Apparemment, les deux tourtereaux n’ont pas traîné pour passer à l’étape suivante.

Sa communauté réagit

Lors d’une interview donnée à L’Équipe, Florent Manaudou avait déjà notifié qu’il allait demander sa compagne en mariage. Un journaliste américain l’avait interrogé sur un probable mariage en projet. « Peut-être », avait-il répondu tout en faisant un clin d’œil.

Ce mercredi 1er septembre, Florent Manaudou a ainsi révélé qu’il est passé à l’étape supérieure. Sur son compte Instagram, on pouvait comprendre que Pernille avait bel et bien accepté la demande. « Elle a dit oui », avait-il laissé en légende. Le jeune homme a ensuite partagé un cliché de sa demande en mariage. On pouvait voir sa future épouse, toute souriante, la bague au doigt.

Les fans du couple n’ont pas tardé à laisser des commentaires élogieux. ‘’Félicitations’’, ‘’On fond, félicitations’’, ‘’Beaucoup de bonheur’’ étaient les principaux messages laissés en commentaire.

Des moments compliqués au cours des préparations pour les JO

Le couple avait quitté les JO de Tokyo avec des médailles à 10 minutes d’intervalle. Florent Manaudou avait fait des révélations dans les pages du Parisien par la suite. C’est ainsi qu’il a soulevé les difficultés auxquelles il a fait face avec sa compagne pour tenir tête au stress. « Si je nage mal, je ne suis pas heureux, j’ai l’impression d’être horrible, et je suis horrible avec tout le monde », avait-il laissé entendre.

Il a ensuite souligné que sa compagne, la nageuse danoise lui a été d’un grand soutien. D’ailleurs, Florent Manaudou n’y est pas allé par quatre chemins pour avouer qu’il a été certainement plus chiant que sa future épouse. Cela n’a pas dissuadé cette dernière d’accepter la demande en mariage de Florent.

Le couple n’a jamais cessé de consolider leurs relations, au point où l’idée d’une union était devenue éventuelle.