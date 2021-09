Florence Foresti : L’humoriste revient sur sa présentation des César dans l’émission C à vous !

Ce lundi 13 septembre 2021, Florence Foresti était l’invitée d’Anne-Elisabeth Lemoine, dans son émission C à vous. L’occasion pour la comédienne de revenir sur son sketch délicat alors qu’elle présentait la 45e cérémonie des César.

Une présentation dans un contexte d’indignation féminine

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par On se fait notre cinema (@onsefaitnotrecinema)

La 45e cérémonie des César restera longtemps dans les mémoires, et pour cause. L’humoriste Florence Foresti qui avait été engagée pour animer cette cérémonie, revient sur cette soirée sur le plateau de C à vous. En effet, ce lundi 13 septembre 2021, l’animatrice Anne-Elisabeth Lemoine a invité la comédienne sur son plateau de télévision. Si Florence Foresti a été invitée pour son talent d’humoriste, ce jour là, ça a moyennement rigolé d’après la jeune femme. Malgré tout, celle-ci se dit particulièrement fière des textes de son sketch, et aussi de sa prestation.

Cela n’empêche que l’atmosphère était froide dans la salle de Paris. Pendant sa prise de parole, il y avait de la tension dans l’air, et Anne-Elisabeth Lemoine a questionné Florence Foresti à ce propos. Cette dernière a répliqué avoir très bien ressenti cela, et que cela n’a vraiment pas été facile. D’après l’humoriste : « Moi, on essayait de m’épargner, on ne me disait rien, mais il y avait des manif’ dehors… ».

Concernant ces manifestations, on se rappelle qu’au moment où la cérémonie se déroulait, il y avait des féministes indignées à la porte. Elles étaient contre les nominations du film ‘J’accuse’, réalisé par Roman Polanski. En effet, ce dernier a été accusé de viols par plusieurs femmes, ce qui n’a pas empêché son film d’être nominé.

Malgré les manifestations, Florence Foresti a révélé qu’elle se faisait maquiller comme si tout allait bien. On angoissait aussi pour choisir la meilleure tenue appropriée pour la cérémonie des César. Tout cela n’a certainement pas aidé l’humoriste, qui a rappelé que son travail, c’était de divertir les spectateurs, et aussi remplir le contrat. Toutefois, elle ne pouvait ignorer ce sujet sensible. Elle a aussi évoqué le fait que tout le monde avait un avis sur cette question, et elle également. La concernant, il s’agit du mouvement MeToo.

Florence Foresti, féministe et humoriste…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FlorenceForesti-Actu (@flo_foresti.actu)

Tout le monde n’a pas adhéré au sketch de Florence Foresti pendant la cérémonie. Des acteurs et cinéastes présents dans la salle, n’ont pas compris que la jeune femme évoque des noms des célébrités tels que : Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein ou encore Dominique Strauss-Kahn. Toutes ces personnes ont été impliquées dans des affaires d’agressions sexuelles. Pour la comédienne Florence Foresti, les choses sont plutôt claires. Elle n’était pas là pour être résolument au service des personnes installées dans la salle.

Elle avoue avoir été maladroite à certains moments, et peut être avoir fait preuve de mauvais goût à d’autres. Malgré tout, c’était pour elle un risque à prendre, car elle devait essayer malgré tout. Pour Florence Foresti, même si l’on fait des erreurs, il faut à tout prix faire son possible pour être intègre, et aussi s’amuser.

L’humoriste reconnaît que ce jour elle a fait des vannes indélicates, mais elle a fait ce qu’elle a pu au vu de la situation.