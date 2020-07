Florence Foresti : après le drame aux Césars, elle nous annonce une grande nouvelle !

Florence Foresti fait chaque année partie du classement des humoristes préféré.es des français. La comédienne, à travers ses nombreux spectacles, a fait rigoler des milliers de personnes à travers la France, rigolant tour à tour de son célibat, de la grossesse ou de son rôle de maman (pas) modèle.

Celle qui est aussi désormais une actrice respectée du cinéma français a accepté de revenir présenter la Cérémonie des Césars, pour la seconde fois. Et nous ne sommes pas prêts de la revoir dans ce rôle tant la soirée ne s’est pas passée comme prévu.

Florence Foresti aux Césars : du rêve au cauchemar

En acceptant de présenter à nouveau la cérémonie des Césars, Florence Foresti pensait pouvoir passer une belle soirée en compagnie des grands noms du cinéma français. Mais cela ne s’est pas déroulé comme elle l’aurait souhaité.

Plusieurs semaines avant la fameuse soirée, l’annonce des nominations a provoqué une polémique sans précédent, du fait de la présence par douze fois de J’accuse, le film de Roman Polanski.

La sortie de ce long métrage était déjà accompagnée de vives critiques, poussant les acteurs à ne pas en assurer la promotion.

Pour rappel, on reproche au réalisateur de vivre en toute impunité en France, alors qu’il est recherché par Interpol pour avoir alcoolisé, drogué et violé une mineur de 13 ans aux États-Unis dans les années 70. Récemment, d’autres femmes ont annoncé avoir été les victimes du réalisateur.

Florence Foresti ne laisse pas l’ombre de Polanski anéantir la cérémonie

Dès son discours d’ouverture, Florence Foresti décide de ne pas tourner autour du pot et de poser directement la question à l’assemblée : doivent-ils ou non applaudir si Roman Polanski gagne ce soir ? La comédienne refuse de citer le nom du cinéaste, et préfère dire qu’elle pense que son nom n’est pas assez important pour effacer la présence d’autres grands films en compétition. Elle les citera tous, pour montrer que la cérémonie ne peut pas se résumer qu’à ses polémiques. Et surtout, elle espère que Roman Polanski ne sera pas récompensé.

Et pourtant. Après avoir reçu en milieu de soirée le César du meilleur scénario adapté, le réalisateur repart avec le prix de la Meilleure Réalisation. Trop c’est trop pour l’actrice Adèle Haenel, notamment, qui se lève et quitte la salle. Quant à Florence Foresti, elle ne reviendra pas sur scène, comme il est d’usage, pour clôturer la soirée.

Sandrine Kiberlain, alors Présidente de la cérémonie, s’est confiée avec recul, expliquant qu’elle a assisté au naufrage d’un bateau ce soir-là et qu’elle a tenté au mieux de gérer la situation, en l’absence de Florence Foresti qui refusait catégoriquement de quitter sa loge.

Un retour sur scène pour 2021

Malgré tout, les fans de l’humoriste ont pu faire le plein d’humour. Elle a en effet montré à quel point elle était toujours à l’aise dans le registre comique, son charisme aidant beaucoup. Elle a proposé une soirée riche en blagues désopilantes et situations cocasses. Les aficionados de son humour y dont trouvé leur compte et n’auront pas à attendre trop longtemps avant d’apprécier la verve de la comédienne.

En effet, sur son compte Instagram, Florence Foresti a annoncé un nouveau spectacle. Sobrement intitulé « Florence Foresti prépare le spectacle d’après« , le show aura lieu à l’Arena de Genève les mercredi 3 et jeudi 4 février 2021.

Il vous faudra attendre quelques mois avant de savoir ce que nous réserve l’humoriste dans son nouveau spectacle. De notre côté, on espère qu’elle s’est réservée un sketch sur les Césars, elle qui a toujours usé de son humour pour critiquer la société.

Dans ses précédentes créations, elle n’hésitait pas à se moquer de la chirurgie esthétique, du comportement sursexualisé des chanteuses ou de la scission malsaine qui existe entre les femmes et les hommes dans notre société. Roman Polanski aura droit certainement à sa petite blague. Depuis les Césars, on imagine que le réalisateur n’est pas fan de l’humour de Florence Foresti, il ne devrait donc pas se ruer sur une billeterie pour prendre ses places.