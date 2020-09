Florence Foresti a une addiction, voici ses déclarations en vidéo !

Autrefois, le Smartphone n’existait pas et il y avait seulement un téléphone avec une antenne aussi grosse que la coque. Le strict nécessaire était réalisé à savoir envoyer des messages en appuyant à plusieurs reprises sur la même touche. Les années ont passé et les fans de technologies ont dévoilé de nouveaux produits aussi réjouissants que performants. Ces Smartphones ont clairement changé notre existence, ce sont de petits bijoux qui peuvent aussi être néfastes, car ils favorisent grandement une addiction : celle des réseaux sociaux.

Les confidences de Florence Foresti

Elle était aux côtés d’Anne-Elisabeth Lemoine au début de la semaine lorsqu’elle a évoqué cette addiction qui peut clairement lui faire perdre du temps. Vous êtes sans doute comme Florence Foresti, vous passez des heures à regarder Twitter, Instagram, Facebook ou encore Snapchat, voire toutes les applications en même temps. Dès que vous terminez un fil d’actualités, vous recommencez et vous perdez, une puis deux ou trois heures en n’ayant absolument rien fait d’autre.

Florence Foresti était aux côtés de Vincent Cassel pour les besoins de la promotion du film Le bonheur des uns .

. L’humoriste qui devrait retrouver la scène dans quelques semaines avec un nouveau spectacle a affirmé qu’elle était accro aux réseaux sociaux.

Sur le plateau de France 5, elle révèle qu’elle peut les consulter alors qu’elle se trouve aux toilettes puisque c’est finalement le bon endroit.

Florence Foresti révèle donc avoir la même addiction que de nombreux Français et elle espère qu’un jour, elle pourra enfin s’en défaire. En effet, le temps passé à regarder ces différentes applications peut être utilisé à bon escient pour visionner des films, lire ou encore se distraire avec des amis. Selon elle, c’est primordial, mais il est difficile de supprimer cette addiction, car le Smartphone est finalement votre meilleur ami, le prolongement de votre bras ou encore votre assistant personnel. Même lorsqu’une panne est au rendez-vous, vous avez des sueurs froides puisque vous êtes clairement coupé du monde. D’autres ne peuvent pas s’empêcher de les consulter au cours de la nuit.

Florence Forest dérangée par une question sur Cassel

Florence Foresti a toujours partagé son attrait pour Vincent Cassel et elle a l’occasion de partager l’affiche avec l’acteur. De ce fait, la présentatrice de C à vous a sauté sur cette occasion pour lui poser une question qui semblait très simple, mais elle a clairement dérangé la principale concernée. En effet, Florence Foresti n’a pas forcément été enthousiasmée à l’idée de partager son fantasme pour Vincent Cassel. Elle a donc validé cela à demi-mot en précisant qu’il était un sex-symbol et elle a injecté un peu d’humour pour que la situation soit moins pesante. En parallèle, Vincent Cassel a décidé de recentrer le débat.

En effet, l’acteur révèle qu’il part « si c’est comme ça ». Dans tous les cas, vous pourrez découvrir le 9 septembre le duo dans ce nouveau film puisqu’il est en salle depuis ce mercredi. Si vous appréciez Florence Foresti, ce sera l’occasion de la découvrir dans un film et ce n’est pas la première production de l’humoriste. Cette dernière a aussi révélé il y a quelques semaines qu’il proposera un nouveau spectacle dès la fin de l’année. L’ancien n’était finalement plus en adéquation avec la tendance et le coronavirus sera sans doute très présent dans son spectacle.