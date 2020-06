Finale Koh Lanta : voici comment trouver la tenue d’Inès Loucif, le fameux tailleur short

La finale de Koh Lanta a été suivie par plus de 7 millions de personnes et de nombreux téléspectateurs ont été clairement déçus lorsqu’ils ont compris que Claude ne pourrait pas remporter cette édition 2020. En effet, le jeune papa est tombé le second et Naoil a décidé de qualifier Inès Loucif. Cette dernière a fait sensation le jour de la finale de Koh Lanta avec son tailleur bleu qui sera parfait pour cet été. Si vous cherchez une tenue parfaite pour vos prochaines soirées, cette boutique sera en mesure de vous satisfaire.

Une petite boutique très stylée a comblé Inès Loucif

Depuis quelques semaines, la jeune candidate qui arrive sur la seconde marche du podium enthousiasme les fans grâce à des tenues très sympathiques. Dès sa préparation pour la finale de Koh Lanta, Inès Loucif avait dévoilé une partie de sa tenue et elle a fait sensation lors de son arrivée sur le plateau en seconde partie de soirée.

Vous pourrez alors trouver son tailleur bleu du côté de Not Your Girl, une petite boutique sympathique avec de nombreuses tenues stylées .

. Il faut se rendre dans la catégorie « Vêtements » et vous aurez la veste Baby Blue Take on me qui est facturée moins de 90 euros.

Le short est associé puisqu’il appartient à la même gamme et il est affiché à moins de 50 euros.

La boutique a été prise d’assaut notamment pour le short et un réassort est prévu dans quelques jours.

Comme Inès Loucif lors de la finale de Koh Lanta, vous pourrez porter le tailleur avec des bottines blanches et un simple bandeau blanc. Ce sera alors la tenue la plus adaptée pour vos soirées d’été.

Une tenue très française avec une fabrication à Paris

Si vous êtes tombé sous le charme d’Inès Loucif, vous ne pourrez pas résister à cette boutique puisqu’elle est très sympathique. La veste tailleur possède une coupe droite avec deux pinces à l’avant et à l’arrière, cela permet de structurer votre tenue. Elle possède un bouton à l’avant et un autre à l’intérieur avec deux fausses poches qui ne sont pas doublées. La fabrication est parisienne, vous pourrez alors profiter d’un vrai savoir-faire dans le monde de la mode. En ce qui concerne la composition de ce tailleur, vous avez 80 % de polyester, 17 % de viscose et 3 % de spandex.

N’hésitez pas à vous renseigner au niveau des tailles en prenant en compte les informations partagées par la boutique. En effet, la tenue portée par Inès Loucif le soir de la finale de Koh Lanta doit épouser parfaitement vos formes. Pour la longueur si vous optez pour une taille S ou M, il faut prévoir 67 cm. Ce choix a été fait par le mannequin de la boutique qui mesure 1.68 mètre.