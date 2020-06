Finale de Koh Lanta : 5 % de chances pour Naoil, voici ses points forts !

En effet, nous avons proposé un sondage et ce sont les internautes qui peuvent partager leur vote. Celui du jury pourrait être totalement différent, car si certains annoncent Claude comme grand gagnant pour Koh Lanta en 2020, ce serait tout à fait possible que le trophée soit soulevé par Naoil ou encore Inès Loucif. Dans tous les cas, celle qui a pu annoncer sa grossesse sur les réseaux sociaux est très populaire sur le camp.

Naoil peut gagner les poteaux et la finale de Koh Lanta 2020

Dans les épreuves, cette boxeuse a montré qu’elle avait un moral d’acier et son mental est très fort. Elle a pu le prouver lors de la course d’orientation, car elle a perdu face à Inès Loucif puisque la jeune femme a trouvé le poignard totalement par hasard. Reboostée par Claude, elle décide de changer son repère et elle recommence toute la recherche depuis le début. Cela fut payant puisqu’elle a gagné la dernière place face à Moussa qui a reconnu à plusieurs reprises qu’il n’était pas à la hauteur de l’évènement.

Naoil a un équilibre très sympathique qu’elle a pu acquérir grâce à la boxe, elle peut alors grâce à son gabarit remporter les poteaux .

. Elle a remporté deux épreuves lors des jeux en solitaire et une seule grâce à Claude.

Naoil a été très forte pendant le jeu de l’étoile et elle a donc le gainage lui permettant de remporter la dernière épreuve.

Elle était aussi très populaire sur le camp et cela est très important lors du dernier conseil.

Naoil appréciée par le jury et un peu moins par le public

Notre sondage réalisé sur le twitter officiel de notre site propose le vote du public et s’il reflétait celui du jury, il y a de grandes chances pour qu’elle perde. Toutefois, si elle se retrouve face à Inès Loucif lors du dernier conseil, c’est sa popularité qui lui permettra de remporter le trophée. Face à Claude, les aventuriers pourraient finalement choisir un « nouveau » candidat alors que le quadragénaire a pu passer trois aventures incroyables avec TF1 et Koh Lanta.

Par rapport à Inès Loucif, elle a donc plus de chances de gagner, mais pour assurer sa place pour la dernière ligne droite, elle devra impérativement briller sur les poteaux. Au vu du sondage, 5 % sont adressés à Naoil. Elle a donc de nombreux atouts par rapport à la popularité et son physique, elle peut alors largement devancer Inès Loucif ou encore Claude. Pour certains internautes, elle est considérée comme une outsider et elle aurait finalement une chance supplémentaire que les autres et elle pourrait créer ainsi une belle surprise.

Ce soir c'est la Grande Finale de #KohLanta !!!

Qui va remporter cette édition de #KohLanta2020 ? — Barbanews.com (@sitebarbanews) June 5, 2020