Fabienne Carat est enceinte : L’actrice se confie à propos de sa grossesse inespérée et tardive… Qu’en est-il du futur papa !?

Les internautes ont parfois le nez pour ce genre de choses. En effet, cela fait plusieurs semaines que des rumeurs circulent sur une potentielle grossesse de Fabienne Carat. La talentueuse actrice a fini par le révéler dans une interview exclusive donnée à un média. Cela s’est passé ce jeudi 23 septembre 2021.

L’ancienne actrice-phare de Plus Belle La Vie est enceinte !

La grossesse de Fabienne Carat a été aussi inattendue que merveilleuse pour la jeune femme. Après de nombreuses spéculations de la part des internautes, elle leur a finalement confirmé la bonne nouvelle. Pour cela, la belle a préféré se confier à un média ce jeudi 23 septembre 2021. Fabienne Carat, avec ses 42 ans d’âge, a révélé qu’elle pensait que ce n’était plus possible pour elle d’espérer avoir un enfant. Pour elle, cet enfant est vraiment un bébé miracle : « Cette grossesse est naturelle et miraculeuse. C’est quasiment un don du ciel (…) C’est arrivé tellement subitement, je ne m’y attendais pas du tout ».

Fabienne Carat, dans son entretien, a révélé qu’elle n’a pas du tout vu le temps passé. Finalement, elle s’est dit qu’être mère ne serait pas pour elle dans cette vie, et pourtant si. Notons que la comédienne n’a pas vite révélé son état. En effet, elle est actuellement enceinte de 7 mois, et quant à savoir pourquoi elle a attendu si longtemps pour en parler, l’actrice avait ses raisons. Déjà, elle n’était pas encore prête à partager la nouvelle qui lui est tombée dessus. En plus, il y a aussi de la pudeur qui a également joué sans doute. D’ici quelques mois, Fabienne Carat accueillera donc son 1er bébé.

Fabienne Carat, une future maman célibataire

Au cours de l’interview, il a aussi été question du papa de l’enfant, dont on ne connaît pas encore l’identité. Apparemment, ce n’est pas prêt d’arriver, puisque la star de Section de Recherches et lui ne sont pas ensemble. D’après Fabienne Carat, c’est une ‘’personne extraordinaire’’, sauf qu’il n’est pas prêt pour un tel évènement. Elle, elle n’a pas eu le choix, puisqu’elle sentait déjà la vie grandir en elle. Il fallait donc qu’elle soit prête, d’après ses propos.

En tout cas, Fabienne Carat semble très bien prendre les choses. La comédienne est d’ailleurs devenue propriétaire d’une demeure il y a quelques mois avec sa sœur. A cette dernière qui est décoratrice, elle a lancé le défi de transformer un bureau en chambre d’enfant. Nul doute que la sœur de Fabienne Carat saura relever le défi pour son futur neveu ou nièce.

A ce propos, la question de savoir si le sexe du bébé est déjà connu, Fabienne a répondu par un rire. Elle enchaîne en affirmant qu’elle pensait que c’était une petite fille, puis on lui a dit que c’était un petit garçon. Puis finalement, on lui dit que non, ce sera une petite fille. Du coup, Fabienne Carat préfère attendre de voir, avant de révéler le sexe à qui que ce soit. On la comprend…