Eva Longoria : comment elle a frôlé la mort au Festival de Cannes : « je me suis effondrée »

Le Festival de Cannes est le rendez-vous mondial incontournable des amateurs de cinéma. Chaque année, les organisateurs choisissent une série de films répartis en diverses catégories dont la plus prestigieuse, celle de la sélection officielle. Chaque réalisateur espère alors repartir avec la célèbre Palme D’or.

Mais le Festival de Cannes, ce n’est pas que du cinéma. C’est aussi du glamour, des paillettes, des fêtes et de la promotion. C’est pourquoi chaque année de nombreuses célébrités sont invitées à fouler le célèbre tapi rouge, même si elles n’ont pas de film à présenter (elles ne sont parfois même pas issues du milieu).

Eva Longoria, une habituée du festival

Chaque année, Eva Longoria fait le déplacement dans le sud de la France à l’occasion du festival. Pourtant, l’actrice devenue mondialement célèbre grâce à la série Desperate Housewives n’a jamais eu un seul film en compétition. Si elle se rend dans notre beau pays, c’est par le biais de la marque L’Oreal, dont elle est l’effigie. Elle se rend à Cannes généralement pour tourner des publicités, assurer des interviews et faire la promotion de la marque.

L’actrice ne se rend donc pas à Cannes pour des vacances et enchaîne les rendez-vous et tournages pendant plusieurs jours. Elle en profite cependant pour aller regarder certains films en compétition, et les photos de l’ex femme de Tony Parker sur le tapis rouge sont nombreuses puisqu’elle le foule chaque année.

Comment elle a failli mourir pendant le festival

Son emploi du temps ne lui laisse pas beaucoup de temps pour se reposer. Elle ne peut également pas se permettre d’être malade puisqu’elle enchaîne les rendez-vous professionnels prévus depuis longtemps. Pourtant, en 2019, tout a failli basculer par la jeune maman.

Souffrant de douleurs à l’estomac, elle ne s’inquiète pas plus que ça, alors qu’elle venait tout juste d’arriver en France. « Juste après l’atterrissage, je suis allée faire un footing. Vers 18 heures, j’ai commencé à ne pas me sentir bien. Je me suis reposée, puis j’ai mangé, mais j’avais vraiment mal à l’estomac« .

Elle pensait alors faire une intoxication alimentaire et espérait que cela passerait dans la nuit. Mais il n’en sera rien puisqu’elle a demandé à son garde du corps de l’emmener aux urgences à trois heures du matin. Et la belle a bien fait de suivre son instinct : « C’était une crise d’appendicite. Après l’opération, ils m’ont dit que je devais rester trois jours à l’hôpital. Mais il en était hors de question« a révélé la comédienne ».

Elle a été perfusée pour assurer ses rendez-vous

Si les crises d’appendicite sont relativement courantes et s’opèrent généralement bien, elles demandent à ce que le patient se repose. Mais il était impossible pour Eva Longoria de rester au lit alors qu’elle devait encore tourner des publicités et assurer ses rendez-vous professionnels.

N’écoutant pas les médecins, elle a décidé de quitter l’hôpital après son opération. « Pour me laisser sortir, l‘hôpital m’a demandé de signer une décharge et d’engager pendant quelques jours une infirmière qui reste à mes côtés pour m’apporter les soins nécessaires« . Dans sa suite de l’Hôtel Martinez, elle a été placée sous perfusion et a dû prendre plusieurs antibiotiques pour aider son corps à se remettre.

Eva Longoria monte les marches, et s’écroule juste après

Impossible pour l’actrice de manquer la célèbre montée des marches. Malgré son état de santé fragile, elle a enfilé sa plus belle tenue pour satisfaire les photographes et les fans. Elle est apparue ainsi parfaite, tout en élégance et en beauté et n’a absolument rien laisser transparaître. « Mais juste après je me suis effondrée » confesse-t-elle.

Le lendemain, elle a assuré le tournage d’une publicité. Mais à bout de force, elle aura passé les deux semaines suivantes clouées au lit pour pouvoir récupérer. Avec le recul, Eva Longoria le sait, « ce n’était pas vraiment intelligent d’avoir agi ainsi« . Ou quand la conscience professionnelle prend le pas sur les soucis de santé.

L’actrice de Desperate Housewives va en tout cas bien mieux même si on est prêt à parier qu’elle ne remettra pas sa santé en danger de la sorte, d’autant plus qu’elle est mère de famille.