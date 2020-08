Et si Netflix permettait de retrouver Xavier Dupont de Ligonnès ?

Décidément, on n’a jamais autant parlé de Xavier Dupont de Ligonnès que ces derniers temps. Entre les policiers qui ont eu l’impression de découvrir le berceau de Satan chez la sœur du fugitif et les diverses déclarations fracassantes de ce dernier, il y a matière à s’interroger. L’affaire est de plus en plus mystérieuse. C’est l’affaire non résolue type qui revient régulièrement à la une. Même Netflix s’est intéressé à l’affaire. En effet, la plateforme de streaming a diffusé récemment un documentaire sur Xavier Dupont de Ligonnès dans le cadre de l’émission Unsolved mysteries. Le titre de l’émission en langue française est Enquêtes mystérieuses.

Une émission américaine destinée à résoudre des affaires

L’émission Unsolved mysteries est une émission devenue culte aux USA. Créée en 1987, elle a très vite conquis son public. Le but de l’émission? recueillir des témoignages afin d’aider la police à avancer dans des enquêtes qui piétinent. Ce type d’émission n’est pas exclusive aux Etats-Unis. L’Allemagne a une émission similaire depuis 1967 qui s’appelle Aktenzeichen XY ungelöst, qu’on pourrait traduire par dossier numéro XY, non résolu. Cette émission avait été adaptée en France sous le titre « témoin N°1 » mais avait été arrêtée au bout de trois ans en raison d’importantes polémiques reprochant à l’émission ses appels à la dénonciation. La France est le seul pays a avoir connu ce type de polémique, et pourtant l’émission allemande a été adaptée dans de nombreux pays.

Une diffusion sur Netflix

L’émission américaine s’est elle aussi mise aux plateformes de streaming et ainsi elle aussi diffuse à présent sur Netflix. En effet l’émission a pris fin en 2010. Netflix a décidé de rependre le concept et de le diffuser en streaming. Bien leur en a pris, la série est un succès. C’est ainsi qu’un documentaire a été réalisé sur l’affaire de la tuerie de Nantes. Bien que la ville de Nantes ne soit pas connue au USA, tuer toute sa famille, les deux chiens y compris et s’évanouir dans la nature est un bon sujet pour Netflix. De façon tout à fait surprenante, sa diffusion a donné lieu à une nouvelle piste.

Xavier Dupont de Ligonnès aurait été vu aux Etats-Unis

Selon les animateurs de l’émission , le studio aurait été destinataire d’une information. Deux citoyens américains venaient de regarder l’émission sur Netflix. Peu après ils étaient en ville, à Chicago et ont entendu parler français. Bien entendu ils se sont retournés et ont vu un homme qui ressemblaient trait pour trait à Xavier Dupont de Ligonnès. Les deux témoins ont fait en sorte de prendre discrètement une photo pour l’envoyer au siège de l’émission. Selon la production la ressemblance serait effective. Néanmoins, les animateurs de l’émission restent très prudents. Ces informations sont en tout premier à vérifier. Terry Don Murrer espère que cette piste va être étayée par d’autres témoignages. Il est vrai que la série a réussi à résoudre 260 affaires sur 1300 donc une sur cinq et la production en est très fière.

La prudence reste de mise

Ensuite il ne faut pas oublier qu’au dernier trimestre de 2019, la police anglaise avait arrêté et envoyé en France, un homme confondu avec Xavier Dupont de Ligonnès. L’homme dénommé Guy Jao n’avait jusqu’à ce jour jamais entendu parler du fugitif le plus célèbre de France. Pire, il ne lui ressemblait même pas, mais cela n’avait pas découragé la police anglaise qui avait balayé cet argument en disant qu’il avait fait transformer son visage par la chirurgie esthétique. Toujours est-il que la police ne veut négliger aucune piste et qu’elle va suivre celle qu’elle a eu via l’émission. Il va de soi que la France entière retient son souffle.