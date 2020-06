Eric éliminé des 12 coups de midi : les internautes soulagés crient au complot

Jean-Luc Reichmann assure le show tous les jours dans son émission les 12 coups de midi. Si vous souhaitez aller le plus loin possible dans le jeu, autant être calé en culture générale, des Rois de France jusqu’aux chanteurs français actuels. L’émission a connu trois incroyables joueurs qui ont enchaîné les victoires : Eric, donc, avec 199 victoires ; Christian Quesada avec 193 victoires ; et enfin Paul (ou WikiPaul) qui comptait quant à lui 153 victoires.

Eric repart avec plus de 921 000 euros

Le grand champion Eric est donc présent à l’antenne depuis 199 émissions. Un chiffre absolument incroyable qui représente tout simplement le grand record de l’émission. Le candidat a épaté les internautes et téléspectateurs de par sa grande culture et son humilité. Pour autant, son élimination a réjouit une partie de la communauté Twitter qui l’a fait savoir sur les réseaux.

Le hashtag 12 coups de midi est en effet en Tendance sur le réseau social depuis que la diffusion de l’émission. Les rumeurs disaient vraies : Eric a bel et bien été éliminé et ils sont nombreux à se réjouir. Les fans du candidat se lamentent de voir tant de haine proféré à l’encontre du champion. Pour eux, ces tweets haineux sont simplement guidés par la jalousie, lui qui est reparti avec l’extraordinaire somme de 921 316 euros.

TF1 veut faire oublier Christian Quesada

Les adaptes de la théorie du complot ne sont jamais très loin et sont arrivés en masse sur Twitter. Pour eux, l’enjeux de TF1 est depuis plusieurs mois de faire oublier Christian Quesada en présentant tour à tour deux grands champions : Paul d’abord, et Eric ensuite.

L’émission a été plusieurs fois accusée de favoritisme avec des questions posées aux champions jugées trop simples par rapport aux autres candidats, comme si elle voulait faire oublier Christian Quesada en mettant en avant des champions tout aussi forts que lui, si ce n’est plus.

Pour rappel, Christian Quesada avait battu le record du nombre de victoires en 2017. Et alors qu’il avait acquis grâce à l’émission une belle notoriété, il a été mis en examen en 2019 pour possession et diffusion d’images pédopornographiques et corruption de mineurs. Il a été condamné à trois ans de prison ferme.

TF1 s’est ainsi retrouvé dans une bien mauvaise posture, les internautes accusant la chaîne de ne pas suffisamment trier sur le volet les candidats, Christian Quesada n’ayant pas un casier vierge avant de débuter l’émission.

Donc le Eric il bat Christian Quesada dans le nombre de gains et victoires et hop juste après il perd? On nous prend pas trop pour des cons ça va? #Les12CoupsDeMidi pic.twitter.com/qXSrEYSA3M — Funsmash (@Funsmash2) June 19, 2020

C’était obligé qu’il perde, la production attendait juste qu’il dépasse Christian #Les12CoupsDeMidi — 弥彦 (@bansho_ten) June 19, 2020

Eric voulait faire oublier Christian

Eric l’avait dit sans se cacher : son but dans l’émission est évidemment d’aller le plus loin possible et d’amasser le plus de gain. Mais il a également avoué que son objectif était de reléguer Christian Quesada à la deuxième place en battant son nombre de victoires.

Et quelques jours après avoir réussi cet exploit que même Paul, pourtant brillant, n’a pas réussi à atteindre, le champion se retrouve donc éliminé. Pour certains internautes, tout ceci n’est qu’une manigance. Eric a battu le record d’Eric et est éliminé seulement quelques jours après ? Il n’en faut pas plus pour eux pour y voir un complot de la chaîne.

Eric a été éliminé sur une question qui est d’autant plus jugée simple et qui concernait la crème Fleurette. Visiblement, le champion ignorait qu’il s’agissait d’un produit laitier. Une preuve de plus pour les internautes que son élimination a simplement été orchestrée par la production.

Les 12 coups de midi passionne les français

En attendant, en ayant enchaîné coup sur coup Paul et Eric, l’émission des 12 coups de midi s’offre un joli buzz. Les deux candidats ont fait preuve d’un incroyable talent et d’une culture générale d’une richesse absolue. Si Eric n’a visiblement pas fait l’unanimité, Paul de son côté était apprécié de tous et, même s’il n’a pas battu le record de Christian en son temps, il a vite fait oublier l’ancien champion. Une aubaine pour la production à ce moment.

Une chose est sure, la polémique autour de Christian Quesada n’aura pas abîmé l’image de marque de l’émission qui compte des milliers de fans partout en France. Jean Luc Reichmann fait d’ailleurs parti chaque année des personnalités préférées des français, même si cette année c’est le présentateur Jean-Pierre Pernaut qui a raflé la première place (même si beaucoup d’internautes ont crié au scandale suite à l’annonce de ce prix honorifique).