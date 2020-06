Eric éliminé des 12 coups de midi ! Découvrez l’âge surprenant du candidat qui l’a éliminé

Les 12 coups de midi est sans doute l’une des émissions les plus cultes de TF1. Animée par Jean-Luc Reichmann en remplacement d’Attention à la marche, l’émission est suivi au quotidien par des millions de fans qui se prennent de passion pour les candidats sélectionnés par la production.

L’émission parasitée par l’affaire Christian Quesada

Pour espérer remporter le plus d’argent possible, mieux vaut s’y connaître en culture générale pour répondre à toutes les questions posées par le présentateur Jean-Luc Reichmann. Et parmi les candidats qui ont montré une maîtrise complète de leur immense culture, il y a Christian Quesada.

Le papa a battu le record de gain en 2016 après 193 participations et plus de 800.000 euros remportés. Une incroyable victoire qui lui vaut une belle notoriété, le candidat étant invité dans plusieurs émissions de télévision comme Touche pas à mon poste dans lesquelles il raconte une belle histoire, celle d’un homme en difficulté financière qui s’en sort grâce à son immense culture.

Mais voilà, Christian Quesada n’est désormais plus synonyme de sympathie depuis qu’il a été placé en détention provisoire en 2019 pour corruption de mineures et détention et diffusion d’imagines pédopornographiques. En 2020, il a été condamné à trois ans de prison ferme.

L’enjeu de l’émission : faire oublier Christian Quesada

Pour TF1, le choix de Christian Quesada représente un beau raté. Des téléspectateurs leur reprochent de ne pas avoir fait un casting suffisamment poussé, sachant que Christian Quesada n’avait pas un casier judiciaire vierge déjà au moment de sa participation.

Jean-Luc Reichemann s’est rapidement exprimé dans les médias, apportant son soutien à toutes les victimes de pédophilie. L’enjeu est de vite faire oublier Christian. Et pour cela, il faut un nouveau champion, et vite.

Et la production ne s’est pas trompée en mettant en avant Paul, un jeune homme autiste (atteint du syndrome d’Asperger) brillant qui a rapidement fait oublier Christian Quesada. Il ne parviendra cependant pas à battre le record de son prédécesseur, et sera vaincu après 153 participations et presque 700.000 euros de gains.

Tant pis pour le record, tant mieux pour l’émission : Paul devient la nouvelle icône du programme, son indéniable capital sympathie faisant craquer les téléspectateurs. Et si Christian Quesada reste encore le roi incontesté des Douze coups de midi, Paul fait vite oublier cette tragique affaire.

Eric : nouveau champion de l’émission

Mais le record de Christian Quesada n’allait pas rester ad vitam eternam : Eric a réussi à le dépasser. Toujours en course, le champion compte à l’heure actuelle 195 participations (deux de plus que Christian) et plus de 920.000 euros de gains. Des chiffres qui donnent le tournis et pourtant, tout cela ne devrait plus durer longtemps, d’après une rumeur qui court sur les réseaux sociaux.

En effet, d’après cette rumeur, le champion de l’émission a été vaincu et le sacre d’un nouveau candidat sera montré vendredi 19 juin. La première rumeur a commencé lorsque Jean Luc Reichmann a dévoilé une vidéo des coulisses. Or, aucun pupitre ne présentait le prénom d’Eric. Les internautes ont commencé à se poser des questions.

Un spécialiste en télévision a décidé de leur répondre, annonçant que le grand gagnant avait en effet été éliminé. Et son remplaçant n’aurait que 21 ans ! Il s’appelerait Reynald et serait étudiant infirmier. Si cela s’annonce vrai, ce serait un beau coup pour le jeune homme qui a réussi à faire tomber le champion malgré son jeune âge – et cela rappelle fortement Paul.

Eric voulait la place de Christian

Eric peut en tout cas se consoler, lui qui détient (pour le moment) le record de gains et de participations à l’émission. Il avait expliqué qu’il voulait vraiment que Christian Quesada ne soit désormais plus qu’à la deuxième place. En visant la première place de l’émission, Eric fait oublier le record de l’ancien champion et est parvenu à ses fins : il a réussi à marquer durablement Les 12 coups de midi.

On imagine que ses fans seront très déçus de le voir se faire éliminer, alors qu’il semblait indétrônable. Mais cela annonce un nouveau candidat redoutable. Car si Reynald a réussi à faire tomber Eric, on imagine les compétences qu’il doit avoir. De quoi laisser augurer de nouveaux épisodes trépidants et peut-être même – qui sait – un nouveau record qui pourrait tomber dans les mois à venir.